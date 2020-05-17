رسميا.. إغلاق مديرية شباب الجيزة حتى إجازة العيد بسبب حالة وفاة بكورونا

أصدر الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، مساء اليوم الخميس، قرارا بإغلاق مبنى مديرية الشباب والرياضة بمحافظة الجيزة بعد اكتشاف حالة وفاة لأحد موظفي المديرية بسبب إصابته بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19.

وأكد الوزير، في تصريحات خاصة خاصة لـ"الوطن"، أن قرار الإغلاق وتعليق العمل بالمديرية حتى انتهاء إجازة عيد الفطر المبارك، للسماح لعمليات التعقيم والتطهير لجميع أركان ومكاتب المبنى، موضحا أن الوزارة اتخذت الإجراءات الاحترازية للوقاية من تفشي وانتشار الوباء.

وفي سياق متصل، قامت اللجنة الطبية بالوزارة اليوم بإجراء المسوحات والتحاليل الطبية والكشف الطبي على العاملين بديوان عام الوزارة وقياس درجات الحرارة للاطمئنان على سلامة جميع العاملين في كافة القطاعات.