مصدر: خدمة الدليفري بالمطاعم تعمل في أسبوع العيد
كتب:
وائل فايز
10:47 م | الأحد 17 مايو 2020
كشف مصدر بوزارة التنمية المحلية أن محلات البقالة والسوبر ماركت ومحلات الألبان والمخابز تعمل بانتظام على مدار 24 ساعة فترة إجازة عيد الفطر المبارك، علاوة على أن المطاعم تقدم خدمة دليفري في فترة العيد في الأوقات المحددة لها.
وأضاف المصدر لـ "الوطن" أن كل المحلات التجارية والمولات مغلقة فترة العيد من الأحد حتى الجمعة، وذلك وفق توجيهات رئيس الوزراء للحد من أي تجمعات والحيلولة دون انتشار فيروس كورونا، لافتا إلى أن الدولة اتخذت إجراءات صارمة فترة العيد بعدما زادت حالات الإصابة بالفيروس خلال الفترة الأخيرة.
يذكر أن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، أعلن اليوم عن الإجراءات التي أقرتها الدولة في فترة عيد الفطر المبارك لمواجهة فيروس كورونا والحد من انتشاره.