حوار قديم لعادل إمام: اشتريت ترنج "الهلفوت" من شاب بيلعب كورة في الشارع

احتفالًا بالذكرى الـ80 لميلاد الفنان الكبير عادل إمام أذاعت قناة "mbc مصر" حوارا نادرا للكاتب الصحفي والإعلامي مفيد فوزي مع الزعيم عادل إمام على هامش تصوير فيلم "المنسي" عام 1993.

وتحدث إمام عن أهمية الكلمة وتأثيرها في الشخصية التي يقدمها: "الكلمة معنى والكلام اللي بيقوله مجرم غير الدكتور حتى لو المعنى واحد، كلمة بحبك لما يقولها أستاذ جامعة غير محولجي ولو أن المعنى واحد".

وتذكر إمام كواليس أدائه لشخصية "عرفة مشاوير" في فيلم "الهلفوت"، لافتًا إلى أن السيناريو ظل لديه لمدة عامين يفكر في كيفية أدائه لهذه الشخصية وملابسها وميكياجها وطريقة أدائها.

وحكى إمام عن اختياره الملابس الخاصة بالشخصية وأنه رأى شخصية عرفة في ملابس مقطعة وقديمة، لافتًا إلى أنه فكر في شراء "ترنج" جديد ولكنه سيظهر أنه جديد مهما حدث له.

وأشار إمام إلى أنه ذهب ذات يوم لتوصيل مساعدات لمنطقة عابدين فشاهد شاب يلعب الكرة في الشارع ويرتدي ترنج قديم جدًا فأعطى المساعد 50 جنيها وقال له "روح قوله بيع لي الترنج ده بـ 50 جنيها وهو ميسواش جنيه أصلا"، لافتًا إلى أن الشاب فور أن شاهد الـ50 جنيها خلع الترنج في الشارع وأعطاه لإمام وأدى به الدور بالفعل، مشيرًا إلى أنه فور ارتدائه ملابس الشخصية والمكياج الخاص بها وجد نفسه يتحدث بالطريقة التي ظهر بها في الفيلم.