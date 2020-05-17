ارتفاع عدد المتعافين من كورونا في الوادي الجديد لـ21 حالة

أعلن اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، اليوم الأحد، ارتفاع حالات التعافي من فيروس كورونا إلى 21 حالة.

وقال المحافظ، إنه تعافت حالة اليوم، وخرجت من مستشفى العزل الصحي بمركز أبو تيج في محافظة أسيوط، وعادت لمنزلها بمركز الداخلة بالمحافظة ليصبح إجمالي حالات التعافي ليوم الأحد 17 مايو 2020 هو حالتان.

وأضاف المحافظ، أن الحالات المصابة بفيروس كورونا في الوادي الجديد، بلغت حتى أمس 43 حالة وتتركز في 10 مناطق بمراكز الخارجة والداخلة وباريس، وهي مدينة الخارجة وقرية جورمشين 7 بمركز باريس ومدينة موط، وقرى" القصر-الشيخ والي-الراشدة – أسمنت – الهنداو-عزب القصر- بدخلو" بمركز الداخلة، وأن جميع الحالات الإيجابية التي يجري تسجيلها، من المخالطين للمصابين ولا توجد حالات لم يجري تحديد مصدر إصابتها حتى الآن.

وأوضح المحافظ، أنه يجري اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لمحاصرة المرض من خلال فحص المخالطين للحالات وإجراء عزل صحي وأخذ عينات من الحالات التي تظهر عليها الأعراض.

وأشار إلى، عزل الحالات المخالطة للحالات المصابة في المنازل لمدة 14 يوما لضمان السيطرة ومحاصرة المرض وعدم انتشاره، بجانب الرش الوقائي المستمر، وأنه يجري اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لمحاصرة المرض من خلال فحص المخالطين للحالات وإجراء عزل صحي وأخذ عينات من الحالات التي تظهر عليها الأعراض.

وكانت محافظة الوادي الجديد، أعلنت أمس السبت، عن فحص 290 شخصا ضد فيروس كورونا وتبين سلبيتهم للمرض.