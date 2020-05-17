فئات مستثناة من قرارات الإغلاق في العيد.. بينها الميكروباصات

كشفت الحكومة، اليوم الأحد، عن 15 إجراء احترازيا فيما يتعلق بمواجهة التزاحم والتجمعات في عيد الفطر المبارك، إلا أنه في المقابل كان هناك بعض المستثنين من القرارات.

وجاءت ضمن قرارت الحظر بأسبوع العيد، غلق كل المحال والمولات التجارية والمطاعم والمناطق الترفيهية والشواطئ والحدائق العامة والمنتزهات، وتعليق مواصلات النقل العام والجماعي خلال أسبوع العيد، وحظر سير المواطنين من الخامسة مساء حتى السادسة صباحا.

وعلى خلفية تلك القرارات، فإن هؤلاء هم المستثنون من قرارت الإغلاق والحظر في أسبوع العيد، وفقًا لما أعلن عنه المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي لمجلس الوزراء:

الميكروباصات والصيدليات ضمن المستثنين من القرارات

- الميكروباصات ليست ضمن وسائل النقل التي سيشملها التوقف والحظر إلا بعد الخامسة مساءً.

- السماح لأتوبيسات العمال بنقلهم إلى مواقع الإنتاج في أسبوع العيد، حتى بعد الخامسة.

- الأماكن التي تبيع المواد الغذائية، مثل السوبر ماركت والهايبر ماركت مستثناة من قرارات الإغلاق خلال فترة العيد حتى الخامسة مساءً.

- الصيدليات أيضًا مستثناة من قرارات الإغلاق خلال فترة غلق المحال في أسبوع العيد.