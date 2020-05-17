تحرير 12 ألفا و82 محضرا في 17 يوما بالغربية

أكد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، تكثيف حملات الرقابة على المحال التجارية لضبط الأسواق والالتزام بالأسعار، مؤكدا على استمرارية التعاون والتنسيق بين رؤساء الوحدات المحلية والأجهزة المعنية لشن حملات التفتيش والمتابعة على كافة القطاعات لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأعلن محافظ الغربية، عن تحرير 12 ألفا و82 مخالفة بكافة مدن ومراكز المحافظة، خلال الـ17 يوما الأولى من شهر مايو الحالي.

أوضح المحافظ، أن الحملات أسفرت عن تحرير 9366 محضر شرطة مرافق ، و814 محضر مباحث تموين شملت مخالفات عدة أهمها عدم حمل شهادة صحية وعدم الإعلان عن الاسعار، إلى جانب مواد غذائية منتهية الصلاحية وسلع تموينية بقصد تجميعها واعادة طرحها للبيع بالسوق السوداء.

كما أسفرت الحملات عن تحرير 1213 محضرا بمعرفة مديرية التموين في مجالات المخابز والاسواق والمواد البترولية، و621 محضر طب بيطريا، و621 محضر صحة.