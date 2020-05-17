شوقي: تخصيص لجنة لعزل الطلاب الذين يعانون من ارتفاع درجات الحرارة

أكد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إنه تم تأجيل امتحانات الثانوية العامة أسبوعين من 7 يونيو لـ 21 يونيو: "دا ترحيل بسيط في المواعيد لأسباب لوجستية بحتة، حيث فوجئنا بإجازة العيد لمدة أطول عن المعتاد".

وقال شوقي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي في برنامج "التاسعة" المذاع عبر القناة الأولى بالتلفزيون المصري، إن ترحيل الامتحانات جاء لاستكمال إجراءات التعقيم، وتوفير الكمامات المطلوبة والكواشف الحرارية، وتعقيم أوراق الامتحانات في المطابع.

وأوضح شوقي أن قرار ترحيل للامتحانات، هو قرار دولة وليس قرار الوزارة للحفاظ على سلامة الطلاب، بعد اجتماع لجنة إدارة الأزمات، مشيرًا إلى أنه تم الاتفاق مع وزارة الصحة على توفير طبيب أو زائر صحي في كل لجنة سير في الجمهورية وسيارات إسعاف في الكنترولات، كما ستساعدنا الداخلية في تنظيم دخول الطلاب وخروجهم من اللجان، حيث سيقف الطلاب في طوابير بناء على حواجز وإرشادات لمنع التكدس.

وأضاف: "نستهدف وصول الطلاب قبل الامتحانات بساعتين وأي حد يأتي الامتحانات بعد 9 هنعتبره غائب"، مشيرًا إلى أن المسافة بين كل طالب وزميله ستمتد لمترين أو أكثر، "بناء على كل ذلك طالبين الطلاب قبل الامتحانات بساعتين".

وشدد على أن كل لجنة امتحان ستضم لجنة عزل للطلاب الذين يعانون من ارتفاع درجات الحرارة. مؤكدا: "كل السيناريوهات مطروحة، ولو ولي الأمر غير مطمئن، سنتيح له فرصة التأجيل للعام المقبل على اعتبار أنها أول محاولة".