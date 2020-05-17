ضبط 5114 صنف مستلزمات طبية وأدوية مهربة ومجهولة المصدر في الدقهلية

أعلن الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، اليوم عن ضبط 5114 صنف مستلزمات طبية وأدوية متنوعة مهربة ومجهولة المصدر وغير مسموح بتداولها خارج مؤسسات الصحة في حملة للإدارة الصحية بمركز أجا.

وأوضح محافظ الدقهلية، في تصريح صحفي، إنه تم التحفظ على جميع المضبوطات لحين صدور قرار النيابة و عمل محاضر بجميع المخالفات، مؤكدا على أهمية استمرار الحملات التى تقوم بها إدارتي العلاج الحر والتفتيش الصيدلي ومختلف الإدارات، للتأكد من التزام المنشآت الطبية والصحية على مستوى المحافظة بالاشتراطات التى حددها القانون.

وقال الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة إنه تم تشكيل لجنة من التفتيش الصيدلى بالإدارة الصحية بأجا بالتنسيق مع مباحث التموين للقيام بحملة مشتركة على مخزن مستلزمات طبية بقرية "نوسا الغيط" أسفرت عن ضبط أدوية جدول أول مؤثرة على الحالة النفسية والعصبية تشمل 2 امبول نالوفين،و8 قرص ميزوتاك وهي أدوية خاصة بالمستشفيات ممنوع تداولها داخل الصيدليات العامة، 8 امبول كيتولاك،3فيال ليدوكايين، واحد فيال ثيوبنتال، و47 زجاجة جلوكوز 5%،و29 زجاجة محلول ملح،22 زجاجة رينجر،12 زجاجة بيتادين مطهر، كما أسفرت الحملة عن ضبط 74 كمامة مجهولة المصدر وبدون فواتير، عدد لتر كحول أثيلي مجهول المصدر وبدون فواتير،12 زجاجة كحول اثيلي عبوة 60 سم .

وأضاف أنه تم المرور على مكان غير مرخص بذات الناحية وتم العثور بداخله على مستلزمات طبية تشمل ،1475سرنجة متنوعة،400 جهار محلول،80 جهاز جمع بول،20 أنبوبة شف، 20 ماسك اكسجين،1600كانيولا متنوعة،1200 علبة خيوط جراحية متنوعة،110 شاش معقم، وأوضح أن جميع الأصناف هي مستلزمات طبية مجهولة المصدر وبدون فواتير وموجودة فى مكان غير مرخص.