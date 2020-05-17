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طلعت مصطفى: رجل أعمال إماراتي تبرع بـ 15 مليون جنيه لمستشفى وادي النيل

كتب:

محمود البدوي
11:44 م | الأحد 17 مايو 2020
المهندس هشام طلعت مصطفى.. رجل الأعمال

المهندس هشام طلعت مصطفى.. رجل الأعمال

شارك المهندس هشام طلعت مصطفى، رجل الأعمال المصري، في المبادرة التي أطلقها الإعلامي عمرو أديب للتبرع لعلاج غير القادرين بمستشفى وادي النيل، معلنًا عن تبرعه بـ 2 مليون جنيه.

وأضاف "مصطفى"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الحكاية"، الذي يُعرض على شاشة "MBC مصر"، أنه يتمنى من الله أن يزيل غمة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، مضيفًا: "ربنا يحمي مصر ويحافظ على مصر، فيه صديق ليا من الإمارات رافض يذكر اسمه كلمني وبلغني أن أبلغ حضرتك تبرعه بـ 15 مليون جنيه، ده من أشد المحبين لمصر".

وواصل: "ده رجل أعمال وله أعمال كبيرة في مصر".