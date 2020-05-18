أديب: طبيب مصري شهير يتبرع بـ مليون جنيه لمستشفى "وادي النيل"

شارك الدكتور صلاح حسب الله، المتحدث باسم مجلس النواب، ورئيس حزب الحرية، في المبادرة التي أطلقها الإعلامي عمرو أديب، للتبرع لعلاج غير القادرين بمستشفى وادي النيل، معلنًا تبرعه بـ100 ألف جنية، وذلك خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الحكاية"، الذي يُعرض على شاشة "MBC مصر".

فيما أعلن أديب، تّبرع طبيب مصري شهير رفض ذكر اسمه بمليون جنيه للمستشفى، "ده فاعل خير بيتبرع معانا كل سنة".

وأضاف أنه تم إجراء عمليات وعلاج أكثر من ألف حالة بتكلفة 33 مليون جنيه ضمن حملة علاج غير القادرين بالمجان بمستشفى وادي النيل منذ 2017 وحتى الآن.