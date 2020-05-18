"أديب" يجمع 22 مليون و950 ألف جنيه لصالح مستشفى وادي النيل في 30 دقيقة

أطلق الإعلامي عمرو أديب، مبادرة لجمع تبرعات لعلاج غير القادرين بمستشفى وادي النيل، موضحًا أن الإصرار على جمع تبرعات لعلاج غير القادرين بمستشفى وادى منذ 20 عاماً، يرجع إلى أنها من أفضل المستشفيات فى الشرق الأوسط والعالم، كما أن المستشفى يجرى العمليات المستحيلة، منها زرع الكلى والكبد وعمليات القلب المفتوح وزرع القوقعة.

وقال "أديب"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الحكاية"، الذي يُعرض على شاشة "MBC مصر"، إنه تم إجراء عمليات وعلاج أكثر من ألف حالة بتكلفة 33 مليون جنيه ضمن حملة علاج غير القادرين بالمجان بمستشفى وادي النيل منذ 2017 وحتى الآن.

ونجح أديب، في جمع 22 مليون و950 ألف جنيه، على الهواء خلال نصف ساعة فقط، فقد تبرع بجزء منها كلا من وليد زكي، رئيس شركة بايونيز القابضة، بـ 1.5 مليون جنيه لعلاج غير القادرين بالمجان بالمستشفى، فيما تبرع خالد قنديل، نائب رئيس حزب الوفد بـ 500 ألف جنية، بينما تبرع الدكتور صلاح حسب الله، رئيس حزب الحرية بـ 100 ألف جنيه.

وأعلن محمد المرشدي، مؤسس معمار المرشدي، تبرعه بمبلغ مليون جنيه على الهواء، لمستشفى وادي النيل، فيما أعلن أديب عن تبرع صديق له فاعل خير بمبلغ 500 ألف جنيه ورفض ذكر اسمه، وقامت سيدة أعمال فاعلة خير رفضت ذكر اسمها بالتبرع بمليون جنيه.

فيما أعلن المهندس هشام طلعت مصطفى، رجل الأعمال الشهير بتبرعه بـ 2 مليون لصالح المستشفى، مؤكدًا في الوقت ذاته أن أحد رجال الأعمال العاشقين لمصر، أعلن تبرعه بـ 15 مليون جنيه للمستشفى، فيما أعلن عمرو أديب تبرع صيدليات 19011 بمبلغ 200 ألف جنيه، كما أعلن الإعلامي تبرع طبيب مصري شهير رفض ذكر اسمه بمليون جنيه للمستشفى، "ده فاعل خير يتبرع معانا كل سنة".