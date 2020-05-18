"الوزراء": غرامة 4000 جنيه أو السجن لمدة عام لمن يسيِّر رحلة في العيد

أكد المستشار نادر سعد المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، إنه سيتم تطبيق غرامة 4000 جنيه أو السجن لمدة عام أو كلاهما لكل من يخالف قرارات حظر التجوال خلال العيد.

وقال سعد خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج "القاهرة الآن" المذاع عبر فضائية "العربية الحدث"، إن كل من سيسير رحلات لأتوبيسات خاصة سيتعرض لغرامة 4000 جنيه أو الحبس لمدة عام أو كلاهما.

وتوقع سعد أن تعلن جداول العودة التدريجية للحياة لطبيعتها بدءا من منتصف يونيو المقبل، شاملة عودة دور العبادة والنوادي الرياضية مشددًا على أن كل ذلك يخضع لدراسة شاملة حاليًا.