فيديو.. الوزراء: الحظر الكلي خسائره مؤكدة ومكاسبه محتملة

قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن إجازة عيد الفطر المبارك ستكون مختلفة هذا العام حتى في عدد الأيام بالنسبة للقطاع الحكومي، إجازة العيد كانت 3 أيام ستصبح 5 أيام، وموظفو الحكومة في إجازة فعلية من الجمعة المقبل 22 مايو حتى الجمعة 29 مايو، وخلال هذه الإجازة سيتم فرض حظر جزئي مشدد، وتم تحريك مواعيد الحظر لمزيد من التشديد.

وأضاف سعد خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسؤليتي"، المذاع على شاشة "صدى البلد"، أنه سيتم إغلاق الشواطئ والمتنزهات والحدائق العامة وتعطيل خطوط القطارت والمترو وأتوبيسات النقل العام وسيكون مسموحا للسيارات الخاصة التحرك على الطرق فقط.

وشرح سعد سبب عدم تطبيق الحكومة للحظر الشامل، "الحظر الشامل هو أحد أنواع الحظر وله مكاسب وله خسائر، ولكن خسائره مؤكدة ستحدث لا محالة، ومكاسبه محتملة، إما تحدث أو لا تحدث والدول التي طبقت الحظر الكامل لم تجن النتائج التي كانت مرجوة، وإذا طبقنا حظرا كاملا في مصر لمدة 10 أيام أو أسبوع سيكون هناك خسائر فادحة للاقتصاد المصري، ويكفي إنه خلال الحظر ممكن الناس تنزل متلاقيش إزازة مياه لأن المصانع تتوقف عن الإنتاج، وحتى الآن لم يحدث عجز في أي سلعة غذائية أو غير غذائية".

وشدد سعد على أن كافة الخيارات التي طبقتها دول العالم تم وضعها على طاولة المناقشات، ولكن خسائر الحظر الشامل مؤكدة، وليس هناك ضمانة من أي نوع أن الحظر الشامل سيقضي على كورونا، وهي تجارب خاضها الدول الأوروبية وفشلت، والحظر الشامل ليس حلا، والحل هو الإجراءات الاحترازية المشددة حتى بعد عودة الحياة بشكل طبيعي.