"الأطباء" تعلن عن مطالبها لحماية أعضائها من كورونا الخميس

قال الدكتور محمد عبد الحميد، أمين صندوق نقابة الأطباء، إن النقابة ستعقد مؤتمرًا صحفيًا يبث عن طريق شبكة الإنترنت "أون لاين"، الخميس المقبل، للمطالبة بتوفير سبل الحماية للأطباء والفرق الطبية، في ظل تزايد أعداد الإصابات بفيروس كورونا بين الأطباء العاملين بالمستشفيات.

وأضاف أمين الصندوق لـ"الوطن"، أن النقابة تخشى من تزايد أعداد الإصابات في ظل امتناع وزارة الصحة عن إجراء مسحات للأطباء المشتبه بإصابتهم بفيروس كورونا، أو المخالطين لحالات إيجابية، ما يشكل خطرًا على صحة الطبيب وكذلك المرضى المتعاملين معهم.

وأشار "عبد الحميد"، إلى أن المؤتمر، يأتي بعد أن أرسلت النقابة عدة خطابات لوزارة الصحة ومجلس الوزراء، لتوفير مستشفى عزل للطاقم الطبي، وسبل الحماية اللازمة لهم.