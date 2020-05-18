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صحة السويس: إجمالي عدد مصابي كورونا 112 حالة وشفاء 30

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سيد نون
01:16 ص | الإثنين 18 مايو 2020
ارشفية

ارشفية

أعلنت مديرية الصحة بالسويس، ظهور 4  حالات إيجابية جديدة بمستشفى الحميات بالمحافظة، بعد تأكد إصابتهم.

وأكدت مديرية الصحة، في بيان لها، أنه جار التنسيق مع وزارة الصحة لتحويل الحالات  لمستشفيات العزل وجار استكمال الإجراءات الوقائية الاحترازية والتقصي، والترصد عن خطوط السير لتلك الحالة ومتابعة المخالطين اللصقاء لتلك الحالات.

وأشارت مديرية الصحة، إلى أن إجمالي عدد حالات الشفاء 30 حالة، وأن إجمالي عدد الحالات الإيجابية 112 حالة بمحافظة السويس منذ بداية الأزمة حتى اليوم.

وأضافت مديرية الصحة، أن عدد الحالات التي تتلقى العلاج فى مستشفيات العزل والنزل الخاص بالعزل 81 حالة، وحالة وفاة واحدة.