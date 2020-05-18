العليا للفيروسات عن زيادة عدد إصابات كورونا: المشكلة في الحالات الحرجة

علق الدكتور عادل نصار عضو اللجنة العليا للفيروسات، على وصول عدد الإصابات بفيروس كورونا اليوم لـ510 حالات إصابة، أنه يقدر قلق المواطنين عندما يرون ازدياد أعداد الإصابات من 350 حتى تخطينا رقم الـ500 في اليوم الواحد، وأن القضية تكمن في الحالات الحرجة التي تحتاج لرعاية مركزة وجهاز تنفس صناعي وهو ما يصنع ضغطا على المنظومة الصحية.

وأضاف نصار، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إيمان الحصري، في برنامج مساء Dmc، المذاع على فضائية إكسترا نيوز، أنه منذ أيام قليلة كان وزير الصحة السعودي لخص مضمون القصة وعدد الإصابات "لا تقلقوا من الأعداد لأننا استخدمنا فقط 5% من أسرة الرعاية المركزة وأجهزة التنفس الصناعي، وأن مصر استخدمت الكثير منها والذي يدل على ذلك أننا بدأنا في 6 مستشفيات عزل بعد ذلك انضم أكثر من مستشفى من الحميات والصدر وبها أعداد كثيرة من الأسرة العادية بالإضافة لمستشفى هليوبوليس بالأجر التابعة لوزارة الصحة بجانب المستشفيات الجامعية "قصر العيني الفرنساوي التابع لجامعة القاهرة، العبور التخصصي التابعة لعين شمس، مستشفى الراكلي بأسيوط" وأن معظم المستشفيات الجامعية ممتلئة.

وطمأن المواطنين أنه أمام كل هذه الأرقام يوجد حوالي 25 شخصا أتابعهم من خلال الهاتف ومصابون بالفيروس وبحالات إيجابية لكنهم مستمرون بالجلوس في المنزل، ومعظمهم يتعافون وذلك بخلاف أن هناك حالات كثيرة لم تتطلب عمل التحليل حتى نضيفه على أعداد الإصابات ولكن المشكلة ليست في الرقم ولكن في عدم الوصول إلى رعاية مركزة أو جهاز تنفس صناعي.

وتابع، أنه يتم عمل محاضرة عن طريق الإنترنت وبها 16 ألف طبيب من أنحاء العالم وكان بيننا طبيب من الرعاية المركزة من مستشفى بمدينة ووهان الصينية وتحدث عن مستقبل كوفيد 19 ويجب أن نتعايش والاحتياطات الواجب اتخاذها وهي ليست مؤامرة كما يعتقد البعض.