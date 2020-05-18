فيديو.. الوزراء: عودة المساجد سيتوقف على الوضع الوبائي في كل منطقة

قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء إنه اعتبارا من النصف الأول من يونيو ستكون هناك قرارات جديدة من رئيس الوزراء لتنظيم المرحلة الأهم وهي فترة التعايش مع فيروس كورونا، حيث ستعود بعض الأنشطة للعمل وفقا لإجراءات احترازية محددة مثل النوادي الاجتماعية والرياضية.

وأوضح سعد خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسؤليتي"، المذاع على "صدى البلد"، أنه ستكون هناك خطة من وزارة الأوقاف للعودة التدريجية للمساجد ووفقا لإجراءات احترازية، وسيتم الإعلان عن كل ذلك في الأسبوع الأول من الشهر المقبل.

وشرح سعد أن المساجد والمطاعم عودتها سيكون تدريجيا لضمان عدم نقل وانتشار الفيروس وخصوصا في دور العبادة، وكل الأنشطة البشرية ستعود ولكن ضمن إجراءات احترازية مشددة.

وشدد سعد على أن عودة المساجد ستكون تدريجية وفقا للوضع الوبائي في كل محافظة وكل منطقة وفقا لسعة المسجد، وهناك خطة ستكون مدروسة لعودة المساجد.