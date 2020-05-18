لحظات إنسانية للشهيد حازم إبراهيم على لسان والدته وأرملته

عرض برنامج "على مسؤوليتي"، تقريرا تليفزيونيا مع أسرة الشهيد البطل العقيد أركان حرب حازم إبراهيم، والذي استشهد في سيناء أثناء تأديته واجب الدفاع عن الوطن، وذلك على قناة "صدى البلد"، مع الإعلامي أحمد موسى.

وقالت والدة الشهيد، خلال التقرير، إنها كانت تّشعر بأنه سينال الشهادة قبل وفاته، كونه كان يدعى الله بأن يرزقه الشهادة، واستجاب الله لدعائه، مؤكدة أن الشهيد أوصاها بالحفاظ على نفسها قبل استشهاده، معربة عن فخرها وتقديرها لتكريم الرئيس عبدالفتاح السيسي لها، "كان أفضل تكريم تم ليا"، على حد قولها.

من ناحية أخرى، روت أرملة الشهيد بعض اللحظات الإنسانية من حياة الشهيد قبل استشهاده، فأوضحت أن قبل يوم استشهاده اتصل بها هاتفيًا وقال لها نصًا "خلى بالك من الولاد مش هوصيكى"، وكرر الجملة أكثر من مرة، ثم أصر على مكالمة بناته بنفسه، قال لهم "اسمعوا كلام والدتكم واسمعوا الكلام ومش هوصيكم على مامتكم".

وأوضحت زوجة الشهيد، أن خبر استشهاد زوجها وصلها هاتفيًا وأصيبت بالانهيار فور سماعه، وما يُصيبها بالانهيار هو سؤال ابنتها المتكرر حول "عندما أكبر وأتزوج من سيوصلني للعريس"، مشيدة في الوقت ذاته باحتفال الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الأطفال في العيد، موضحة أن الأطفال يكونون سعداء بهذه المناسبة التي تدعو للفخر.