7 يونيو.. تسليم 912 وحدة بالمرحلة الأولى بـ"JANNA" في الشيخ زايد

صرح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأن جهاز مدينة الشيخ زايد، سيبدأ يوم الأحد 7 يونيو المقبل، وحتى يوم الثلاثاء 4 أغسطس 2020، فى تسليم 912 وحدة سكنية (38 عمارة)، بالمرحلة الأولى، بمشروع "JANNA" للإسكان الفاخر، بالمحور المركزى بالمدينة.

وقال المهندس مصطفى فهمى، رئيس جهاز تنمية مدينة الشيخ زايد: تم التواصل مع بنك التعمير والإسكان – فرع الشيخ زايد، لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتسليم تلك الوحدات للفائزين بها.

وأشار رئيس جهاز مدينة الشيخ زايد، إلى أنه سيتم تسليم وحدات العمارة رقم ٢٠، يوم ٧/٦/٢٠٢٠، ووحدات العمارة رقم ٢١، يوم ٨/٦/٢٠٢٠، ووحدات العمارة رقم ١٨، يوم ٩/٦/٢٠٢٠، ووحدات العمارة رقم ١٩، يوم ١٠/٦/٢٠٢٠، ووحدات العمارة رقم ٦، يوم ١١/٦/٢٠٢٠، ووحدات العمارة رقم ٧، يوم ١٤/٦/٢٠٢٠، ووحدات العمارة رقم ٨، يوم ١٥/٦/٢٠٢٠، ووحدات العمارة رقم ٩، يوم ١٦/٦/٢٠٢٠، ووحدات العمارة رقم ٤، يوم ١٧/٦/٢٠٢٠، ووحدات العمارة رقم ٥، يوم ١٨/٦/٢٠٢٠، ووحدات العمارة رقم ١٠، يوم ٢١/٦/٢٠٢٠، ووحدات العمارة رقم ١١، يوم ٢٢/٦/٢٠٢٠، ووحدات العمارة رقم ٢٢، يوم ٢٣/٦/٢٠٢٠.

وأضاف المهندس مصطفى فهمى، أنه سيتم تسليم وحدات العمارة رقم ١٤، يوم ٢٤/٦/٢٠٢٠، ووحدات العمارة رقم ١٥، يوم ٢٥/٦/٢٠٢٠، ووحدات العمارة رقم ١٦، يوم ٢٨/٦/٢٠٢٠، ووحدات العمارة رقم ٢، يوم ٢٩/٦/٢٠٢٠،ووحدات العمارة رقم ٣، يوم ١/٧/٢٠٢٠،ووحدات العمارة رقم ١٢، يوم ٢/٧/٢٠٢٠،ووحدات العمارة رقم ١٣، يوم ٥/٧/٢٠٢٠،ووحدات العمارة رقم ١٧، يوم ٦/٧/٢٠٢٠،ووحدات العمارة رقم ١، يوم ٧/٧/٢٠٢٠،ووحدات العمارة رقم ٣٠، يوم ٨/٧/٢٠٢٠،ووحدات العمارة رقم ٣١، يوم ٩/٧/٢٠٢٠،ووحدات العمارة رقم ٢٤، يوم ١٢/٧/٢٠٢٠،ووحدات العمارة رقم ٢٥، يوم ١٣/٧/٢٠٢٠.

وأوضح رئيس جهاز مدينة الشيخ زايد، أنه سيتم تسليم وحدات العمارة رقم ٣٢، يوم ١٤/٧/٢٠٢٠،ووحدات العمارة رقم ٣٣، يوم ١٥/٧/٢٠٢٠،ووحدات العمارة رقم ٢٦، يوم ١٦/٧/٢٠٢٠،ووحدات العمارة رقم ٢٧، يوم ١٩/٧/٢٠٢٠،ووحدات العمارة رقم ٢٨، يوم ٢٠/٧/٢٠٢٠،ووحدات العمارة رقم ٢٩، يوم ٢١/٧/٢٠٢٠،ووحدات العمارة رقم ٣٦، يوم ٢٢/٧/٢٠٢٠،ووحدات العمارة رقم ٢٣، يوم ٢٦/٧/٢٠٢٠،ووحدات العمارة رقم ٣٤، يوم ٢٧/٧/٢٠٢٠،ووحدات العمارة رقم ٣٥، يوم ٢٨/٧/٢٠٢٠،ووحدات العمارة رقم ٣٧، يوم ٢٩/٧/٢٠٢٠،ووحدات العمارة رقم ٣٨، يوم ٤/٨/٢٠٢٠.