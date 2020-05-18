مستشار بالبيت الأبيض: الصين نشرت كورونا عمدا إلى العالم

قال المستشار التجاري بالبيت الأبيض بيتر نافارو، خلال مقابلة بثت على WSJ at Large، إنّ الصين سمحت عن عمد بانتشار فيروس كورونا التاجي في بقية العالم، وحمت بكين وشنجهاي، وأنّ الفيروس "كان يمكن احتواؤه في ووهان".

وأضاف نافارو إنّ "الصين أخفت الفيروس خلف درع منظمة الصحة العالمية، وكان ذلك في وقت كان يمكن احتواء هذا الفيروس في ووهان. وبدلاً من ذلك، فما فعلته الصين وضع مئات الآلاف من المصابين والصينيين على طائرات، وسمحت لهم بالذهاب إلى ميلانو ونيويورك وأماكن أخرى، لكن ليس إلى بكين وشنجهاي"، وفقا لما نشره موقع "العربية".

وحين سأل المضيف جيري بيكر، نافارو عما إذا كان يقول إنّ "الصين نشرت الفيروس عن عمد، وأغلقت الكثير من الرحلات المحلية، ولكن سمحت بالرحلات الدولية، ما يعني أنّها عرفت عمدا مدى خطورة ذلك وسمحت بتصدير الفيروس، إلى جانب الكثير من الصادرات الصينية الأخرى إلى الولايات المتحدة وأماكن أخرى؟" أجاب نافارو: "هذه حقيقة. لا يجب أن تكون محل نزاع".