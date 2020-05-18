ملك ماليزيا يؤيد تعيين محيي الدين رئيسا للوزراء

قال ملك ماليزيا، إن تعيين محيي الدين ياسين رئيسا للوزراء خلال الأزمة السياسية هذا العام كان مناسبا ودستوريا، وذلك بعد أيام من تأجيل البرلمان التصويت على طعن المعارضة في قيادة ياسين.

وأضاف الملك عبد الله سلطان أحمد شاه، اليوم: "لا يمكن السماح باستمرار تفاقم المشاحنات السياسية في البلاد دون نهاية، لذلك تماشيا مع أحكام الدستور الاتحادي، وجدت أن محيي الدين ياسين يحظى بدعم الأغلبية من أعضاء مجلس النواب ومؤهل لتعيينه ليكون ثامن رئيس للوزراء"، وفقا لما نقلته وكالة "رويترز".

وطعنت المعارضة على تعيين محيي الدين في الأول من مارس الماضي، في نهاية أسبوع من خلافات سياسية أدت إلى انهيار الائتلاف الحاكم، وقالت المعارضة، إن من‭‭ ‬‬غير الواضح إن كان محيي الدين قد حصل على دعم الأغلبية من أعضاء مجلس النواب البالغ عددهم 222 نائبا.

وكان رئيس مجلس النواب وافق في البداية على اقتراح قدمه مهاتير محمد (94 عاما)، سلف محيي الدين، لإجراء تصويت على سحب الثقة من محيي الدين، لكن تم تأجيل التصويت إلى أجل غير مسمى بعد اختصار الحكومة لاجتماع اليوم الاثنين ليقتصر على كلمة الملك.

ودور الملك في ماليزيا شرفي إلى حد كبير، ومن غير المرجح أن يكون لتأييده تعيين محيي الدين أي تأثير على التصويت في البرلمان.