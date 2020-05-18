اليوم.. انعقاد المنتدى الصحي العالمي وسط توترات بين الغرب والصين

للمرة الأولى منذ بدء جائحة كورونا، تعقد اليوم جمعية الصحة العالمية، وهي هيئة تتبنى أهم القرارات في منظمة الصحة العالمية، اجتماعا سنويا لها، لبحث تداعيات الجائحة وسبل مواجهتها.

ومن المتوقع، أن يركز الاجتماع الذي سيجري افتراضيا على مدى يومين، على دعوات لمراجعة الاستجابة الدولية للوباء، يدعمها الاتحاد الأوروبي، إضافة إلى مساع مدعومة من أستراليا لفتح تحقيق في أصل فيروس كورونا، وفقا لما نشره موقع "روسيا اليوم".

وظهرت هذه الدعوات وسط انتقادات متزايدة لتعامل الصين مع تفشي فيروس كورونا من قبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي قال إن بكين يجب أن تواجه عواقب إذا كانت "مسؤولة عن علم" عن الوباء.

كما سبق أن علق ترامب التمويل الأمريكي لمنظمة الصحة العالمية بذريعة فشلها في التعامل مع الوباء.

واعتبرت الخارجية الصينية، اليوم، أنه من السابق لأوانه بدء التحقيق في أسباب انتشار فيروس كورونا ومصدره.