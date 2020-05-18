كسر الحظر وانتحلا صفة رجال شرطة .. تشكيل عصابي في الأميرية

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما تكثيف المرورات بدوائر وأقسام الشرطة.. وأثناء مرور قوة أمنية من وحدة مباحث قسم شرطة الأميرية بمديرية أمن القاهرة بدائرة القسم تلاحظ لهم سير دراجة بخارية "توك توك" بالمخالفة لقرار الحظر وأمكن إستيقافها، وضبط مستقليها وتبين أنهما (موظف مفصول، عاطل "لهما معلومات مسجلة") وبحوزة أحدهم (2 هاتف محمول "مجهولى المصدر") وبصحبتهما قائدها، وبسؤال الأخير قرر بإستقلال المذكوران الدراجة البخارية صحبته عقب إدعائهما أنهما رجال شرطة، وقيامهما بالمرور صحبته بدائرة القسم وإستيقاف المارة وتفتيشهم، وبمواجهة المتهمان إعترفا بتكوينهما تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامى فى إرتكاب حوادث سرقات متعلقات المواطنين بإسلوب "إنتحال صفة رجال شرطة" وأقرا بإرتكاب عدد (2) حادث سرقة بذات الأسلوب، وأضافا بإنفاقهما المبالغ المالية المستولى عليها على متطلباتهما الشخصية، وبإستدعاء المجنى عليهما تعرفا على المتهمان وإتهماهما بالسرقة بأسلوب "إنتحال صفة رجال شرطة".

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.