صور.. انقلاب مقطورة محملة بالفوسفات على كوبري الواسطى بأسيوط

انقلبت عربة مقطورة محملة بخام الفوسفات أعلى كوبري الواسطى العلوي على النيل نتيجة اختلال توازنها، ورفعت كامل حمولة الفوسفات قبل سقوطها في النيل، وجرى تسيير حركة المرور بالمنطقة دون أي خسائر بشرية.

كان محافظ أسيوط اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، تلقى إخطارًا من غرفة عمليات المحافظة بانقلاب مقطورة محملة بالفوسفات قادمة من محافظة الوادي الجديد أعلى منتصف كوبري الواسطى العلوي على النيل بمركز الفتح، ووجود إعاقة مرورية، وانتقلت سيارات الإسعاف ومعدات وحدة الإنقاذ السريع والحماية المدنية والنجدة والمرور لمكان الحادث، لتفريغ المقطورة من حمولتها ورفعها تجنبًا لسقوطها في المياه.

وانتقل المحافظ إلى موقع الحادث لمتابعة الموقف، ورافقه عبدالرؤوف النمر رئيس مركز ومدينة الفتح، وخالد مصطفى مدير وحدة الإنقاذ السريع، وقوات الحماية المدنية والمرور بأسيوط ومسؤولي الجهات التنفيذية.

وجرى تسيير حركة المرور واحتواء الأزمة والاطمئنان على رفع كل حمولة الفوسفات، والتحفظ عليها، وتحرير محضر بالواقعة وجار العرض عل النيابة العامة.

وأشار محافظ أسيوط إلى أنه جرى اتخاذ عدة إجراءات لمواجهة الأزمة، والتعامل معها بدأت بإجراء تحويلات مرورية بالمنطقة عن طريق إدارة المرور، والدفع بلودر وونشين حمولة 60 طنا من معدات الإنقاذ السريع في المحافظة.