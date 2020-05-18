بالصور.. تطهير 859 ألف و287 مبنى ومنشاة حكومية بالمنوفية

أكد اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية إستمرار تواصل الأجهزة التنفيذية بنطاق المحافظة فى تنفيذ أعمال التطهير والتعقيم بكافة المنشآت والمبانى والقطاعات الحكومية ، حيث بلغ إجمال ى ما تم تطهيره 859 ألف و287 مبنى ومنشاة خلال الفترة من 10 أبريل الماضى وحتى أمس 17 مايو الجارى كإجراء إحترازى للحد من إنتشار فيروس كورونا المستجد حفاظا على الصحة العامة للمواطنين .

وأضاف المحافظ بأنه تم تطهير 584 مستشفى و4054 وحدة صحية و70679 شارع وكذا تطهير 3795مرفق ، وتطهير 28670 مبانى حكومية و751446 منشأت أخرى منازل.

وقد شدد محافظ المنوفية علي رؤساء الوحدات المحلية بإستمرار حملات التطهير والتعقيم بالتنسيق مع مديريات الزراعة والطب البيطرى وشركة مياة الشرب والصرف الصحى ، وكذا تكثيف الحملات أثناء أوقات الحظر وخاصة المناطق التي ظهر بها إصابات لمنع إنتشار العدوى بين المواطنين، مناشداً المواطنين بالإلتزام بالمنازل قدر الإمكان وعدم النزول للشارع إلا للضرورة القصوي والإلتزام بالقرارات الصادرة بهذا الشأن حفاظاً علي الصحة العامة .