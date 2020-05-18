إزالة 74 حالة تعدِ بالبناء المخالف على أرض زراعية وأملاك دولة بالمنيا
كتب:
اسلام فهمي
12:42 م | الإثنين 18 مايو 2020
قال اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، إن الوحدات المحلية لمراكز ومدن محافظة المنيا، تمكنت من إزالة 74 حالة تعد بالبناء على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة وبدون ترخيص، منها 13 حالة بناء مخالف بدون ترخيص لأحكام قانون 119 لسنه 2008 على مساحة 1258 متر مربع، و43 حالة تعد بالبناء على أراضي زراعية خاصة على مساحة 6197 متر مربع، و18 حالة تعد بالبناء على أملاك الدولة علي مساحة 1001 متر مربع، ليصل إجمالي حالات الإزالات الزراعية، والمباني، خلال الفترة من 25 مارس الماضي، وحتى أمس الأحد، 808 حالة على الأراضي الزراعية، بمساحة 3911 فدان و18 قيراط و8 سهم، و2638 حالة إزالة مباني بمساحة 366877 متر مربع.
وأكد المحافظ، على ضرورة تكثيف تنفيذ عمليات الإزالة للمباني على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، بالتنسيق مع أجهزة الأمن، والتصدي بكل حسم مع المخالفين، مشيراً إلى ضرورة تكاتف جميع الجهات المعنية وتضافر الجهود وخاصة في الفترة الراهنة، مشيراً إلى أن المحافظة تسخر كل جهودها للخروج بالوطن من هذه الأزمة.