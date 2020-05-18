إزالة 74 حالة تعدِ بالبناء المخالف على أرض زراعية وأملاك دولة بالمنيا

قال اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، إن الوحدات المحلية لمراكز ومدن محافظة المنيا، تمكنت من إزالة 74 حالة تعد بالبناء على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة وبدون ترخيص، منها 13 حالة بناء مخالف بدون ترخيص لأحكام قانون 119 لسنه 2008 على مساحة 1258 متر مربع، و43 حالة تعد بالبناء على أراضي زراعية خاصة على مساحة 6197 متر مربع، و18 حالة تعد بالبناء على أملاك الدولة علي مساحة 1001 متر مربع، ليصل إجمالي حالات الإزالات الزراعية، والمباني، خلال الفترة من 25 مارس الماضي، وحتى أمس الأحد، 808 حالة على الأراضي الزراعية، بمساحة 3911 فدان و18 قيراط و8 سهم، و2638 حالة إزالة مباني بمساحة 366877 متر مربع.

وأكد المحافظ، على ضرورة تكثيف تنفيذ عمليات الإزالة للمباني على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، بالتنسيق مع أجهزة الأمن، والتصدي بكل حسم مع المخالفين، مشيراً إلى ضرورة تكاتف جميع الجهات المعنية وتضافر الجهود وخاصة في الفترة الراهنة، مشيراً إلى أن المحافظة تسخر كل جهودها للخروج بالوطن من هذه الأزمة.