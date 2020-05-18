ضبط 182 طن مطهرات مجهولة المصدر بالجيزة

تمكنت أجهزة الأمن من ضبط 182 طن مطهرات ومنظفات منزلية مُصنعة من مواد مجهولة المصدر، داخل مصنع تعبئة مطهرات ومنظفات منزلية بدون ترخيص بالجيزة.

وأكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام، بالاشتراك مع الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات قيام مالك مصنع تعبئة مطهرات ومنظفات منزلية "بدون ترخيص"، بدائرة مركز شرطة كرداسة بالجيزة، بتصنيع كميات كبيرة من المطهرات والمنظفات المنزلية المغشوشة والمقلدة باستخدام خامات مجهولة المصدر، لطرحها بالأسواق داخل عبوات منسوبة لشركة وهمية، لإيهام المستهلكين بسلامة وجودة تلك المنتجات.

وعقب تقنين الإجراءات، وبالتنسيق مع الجهات المعنية، تم استهداف المصنع المُشار إليه وضبط المدير المسؤول، إضافة إلى ضبط خط إنتاج لتعبئة المطهرات والمنظفات المنزلية مكون من ماكينة تعبئة، و12 خزان بلاستيك، وميزانين "ديجيتال"، وماكينة خلط، وكميات كبيرة من العبوات البلاستيكية الفارغة وملصقات منسوبة لشركة وهمية، إضافة إلى 152 طن مواد خام سائلة مجهولة المصدر، و30 طن منتج نهائي معبأ داخل عبوات مختلفة الأحجام لمطهرات ومنظفات منزلية ومذيب للدهون.

وتبين وجود مخالفات بالمصنع، منها عدم وجود سجل الحالة البيئية، وعدم التخلص الآمن من المخلفات الخطرة، إضافة إلى عدم وجود الموافقة البيئية، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.