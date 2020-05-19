للتوعية بالفيروس.. فنان سمسمية بالإسماعيلية يواجه كورونا بأغاني جديدة

الفنان رضا قنديل، قائد فرقة السمسمية بمكتبة مصر العامة، ومدرب فرقة الإسماعيلية للسمسمية بالشباب والرياضة، يساهم فى الوقاية من كورونا، والتوعية لمواجهة الوباء، من خلال الفن، حيث يجهز لأغنية على أنغام السمسمية، من كلماته وألحانه.

الأغنية تطالب المواطنين من اتخاذ الإجراءات الإحترازية، وحماية أنفسهم من العدوى، والتباعد الاجتماعي، والبعد عن الزحام، وتقول كلمات الأغنية:

"الحل مش عند الحكومة يا ناس.. ياريت نخلى عندنا حبة إحساس.. قبل ما نبقى فى دوامة ونحتاس.. بلاش كتر المشاوير.. وزحمه فى الطوابير.. يا ريت تقعد في البيت.. ما تقولشى زهقت ومليت.. أحمى بلادك وولادك.. أصبر وأقفل أبوابك.. أدعى دا ربك عالم بالناس".

ويشير رضا قنديل في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، إلى أنه قدم أغنية تحية للجيش الأبيض والأطقم الطبية بمستشفيات العزل، الخط الأول لمواجهة هذا الوباء، خاصة بعد مجهوداتهم المهمة، وتضحياتهم فى معركة الحد من انتشار فيروس كورونا، وتعريف الناس بتضحيات الأبطال من أطباء وتمريض وعاملين.

ويضيف قنديل، لابد من إشاعة التفاؤل بين الناس، وأن هذا الوباء سينتهى قريبا، ومن بين الأعمال التى تساهم فى زيادة مساحة التفاؤل، لدى المصرين أغنية على أنغام السمسمية، تقول كلماتها:

"طول ما بينا الحب.. وأيد جنب أيد.. مسير المحنه تعدى.. والكل هيبقى سعيد.. دا سحاب الصيف بيعدى.. وبيطلع فجر جديد.. ونور الشمس بيسطع.. ويقرب كل بعيد.. وهنرجع نفرح تانى.. أيام وساعات وثواني"

وتابع قنديل: لم أترك مناسبة وطنية إلا وشاركت فيها، ومن بين هذه المناسبات، احتفالات انتصارات أكتوبر، وذكرى بطولات جيشنا العظيم على ضفاف قناة السويس، بالإضافة إلى المشاركة فى المسابقات والاحتفالات التى تنظمها وزارة الشباب والرياضة.