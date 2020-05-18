مقتل 7 من عناصر المخابرات الأفغانية في تفجير انتحاري

لقي سبعة عناصر من إدارة الأمن الوطنية الأفغانية مصرعهم، إثر تفجير انتحاري استهدف مبنى الإدارة في إقليم "جازني" شرق أفغانستان، اليوم، وفقًا لما ذكرته وكالة الأنباء الكويتية الرسمية "كونا".

وقال المتحدث باسم حكومة إقليم "جازني" عارف نوري، إن الانتحاري سرق سيارة عسكرية تابعة للجيش الأفغاني، ووضع فيها عبوات ناسفة قبل أن يفجرها بالقرب من بوابة مبنى إدارة الأمن الوطنية التابعة للمخابرات الأفغانية.

وأوضح "نوري"، أن التفجير الانتحاري أسفر عن مقتل سبعة اشخاص وإصابة 40 آخرين بجروح مختلفة، مضيفًا أن بعض المصابين "في حالة خطيرة، ونقلوا على إثرها لمستشفيات العاصمة كابول لتلقي العلاج".

واعلنت حركة طالبان، على لسان المتحدث باسمها ذبيح الله مجاهد، مسؤوليتها عن هذا الهجوم الذي يأتي بعد يوم من توقيع رئيس أفغانستان أشرف غني ومنافسه السياسي عبدالله عبدالله على اتفاق لتقاسم السلطة في العاصمة كابول، لإنهاء الازمة السياسية القائمة منذ أشهر.

وقُتل سبعة أشخاص وأُصيب اثنان آخران، اليوم، إثر كمين نصبه مسلحون تابعون لحركة طالبان في مقاطعة تخار شمال أفغانستان.

وأوضح المتحدث باسم الشرطة المحلية عبد خليل عسير، قوله إن "مجموعة من أبناء القبائل الموالون للحكومة اشتبكوا مع مسلحي طالبان بعد أن نصب المسلحون كمينًا للمجموعة في المناطق المحيطة بمنطقة خواجة بهاء الدين صباح اليوم، واستمرت الاشتباكات لأكثر من ساعة وأسفرت عن سقوط ضحايا".

وأشار عسير، إلى أن عددًا من المسلحين إما قتلوا أو أصيبوا أيضا خلال الاشتباكات.