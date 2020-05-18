ضبط مقهى مخالف لقرار الغلق في مغاغة

ضبطت اليوم الوحدة المحلية لمركز ومدينة مغاغة في شمال المنيا، مقهى مخالف، في عزبة الصعايدة بحى بحرى المدينة، وتم التحفظ على 28 كرسي وشاشة عرض و9 "شيش"، وتم تسليم صاحب المقهى لمركز الشرطة لاتخاذ اللازم قانونا.

وكان اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، قد شدد علي الرقابة وفرض كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية، وتطبيق تعليمات وزارة الصحة، لحماية المواطنين، والالتزام بالتباعد الاجتماعي، وعدم الزحام تطبيقاً لخطة الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وكانت الوحدة المحلية لقرية برطباط التابعة لنفس المركز، شنت الثلاثاء الماضي حملة مكبرة لغلق المحلات وضبط المخالفين لقرارات الحظر، وأثناء المرور على تم ضبط مقهى بقرية كوم الحاصل بداخلها عدد من الأشخاص، وتم التحفظ على 11 شيشة وغلق المقهى، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

من جانب أخر، تم تعقيم مدخل مدينة مغاغة الجنوبي، وناحية حديقه طه حسين ومسجد أبو العلا ومحطة السكه الحديد وبنك الإسكندرية ومركز الشرطة والسنترال، وتعقيم جميع ماكينات الصرف الآلية.