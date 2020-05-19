"خنقتها وقطعت ودنها".. اعترافات عامل كاوتش بقتل مسنة لسرقتها

"خنقتها بإيشارب وقطعت ودنها وخلعت الحلق".. بهذه الاعترافات الصادمة، اعترف عامل كاوتش بمنطقة منوف فى المنوفية، بتفاصيل قتله لقريبته المسنة.

وجاء فى التحقيقات مع المتهم، قوله إنه كان يمر بظروف ماديه صعبة، وكن يحتاج مبلغا من المال، فحاول اقتراضه بلا جدوى، حتى شاهد المجنى عليها، فقرر سرقتها، لأنه يعلم أنها تقيم بمفردها، وتحتفظ بمبالغ مادية كبيرة بحوزتها داخل شقتها.

وأضاف المتهم خلال إجراء معاينة تمثيلية لجريمته، أنه توجه إليها يوم ارتكاب جريمته، وطرق الباب ففتحت له، وعندما التفتت لتدخل، أغلق الباب وراءه، وخنقها بالإيشارب الذي ترتديه.

وتابع: أنه ظل يخنقها حتى فارقت الحياة، وسقطت على الأرض جثة هامدة، ثم توجه عقب ذلك، وقلب الشقة رأسا على عقب، لكنه لم يعثر على مبالغ مالية، فعاد إلى الجثة وشق أذنها، وخلع الحلق، ثم فر هاربا.

وذكرت تحريات قطاع الأمن العام، تحت إشراف اللواء علاء الدين سليم مساعد الوزير للقطاع، أن أحد المستشفيات، أبلغ باستقباله (إحدى السيدات "مسنة")، "مصابة بجرح قطعى بالأذن اليسرى وسحجات بالجسم"، وتوفيت عقب وصولها، وما قرره (نجلها، مقيم بدائرة القسم)، بعثوره على والدته، ملقاة بأرضية غرفة النوم، وملفوف حول عنقها "إيشارب" فقام بنقلها للمستشفى إلا أنها توفيت عقب وصولها، وتبين عدم وجود قرطها الذهبي.

توصلت تحريات فريق البحث المشكل برئاسة قطاع الأمن العام، وبمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن المنوفية، إلى أن وراء ارتكاب الواقعة (عامل كاوتش له معلومات مسجلة، ومقيم بدائرة القسم)، الذي يرتبط بصلة قرابة بالمجنى عليها.

عقب تقنين الإجراءات، تم استهدافه، وأمكن ضبطه، وبمواجهته بما توصلت إليه التحريات، اعترف بارتكابه الواقعة، لعلمه باحتفاظ المجنى عليها بمبالغ مالية، وإقامتها بمفردها، فعقد العزم على قتلها وسرقتها، وفى سبيل تنفيذ مخططه، توجه بتاريخ الواقعة، لشقة المجنى عليها، وتعدى عليها بالضرب، وخنقها باستخدام إيشارب، واستولى على قرطها الذهبى وهرب.

كما أضاف ببيعه القرط الذهبى، لكلاً من (خالة زوجته، وزوجها، مقيمان بدائرة القسم)، وأمكن ضبطهما، وتم بإرشادهما ضبط القرط الذهبى الخاص بالمجنى عليها.

تم إحالة المتهم للنيابة العامة، التى قررت حبسه 4 أيام على ذمة القضية.