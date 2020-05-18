تكثيف الحملات على الأسواق استعداداً لعيد الفطر بأسيوط

أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، على استعداد المحافظة لاستقبال عيد الفطر المبارك وتدبير احتياجات الأسواق والمواطنين من السلع والخدمات اللازمة بكميات كبيرة وتشكيل غرف عمليات بالمراكز والمديريات الخدمية، فضلاً عن تكثيف الحملات التموينية للتأكد من صلاحية كافة السلع، مشدداً على الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية لمنع انتشار العدوى.

وقدم المحافظ التهنئة لجموع الشعب المصري عامة ومواطني محافظة أسيوط خاصة بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك داعياً الله أن يعيده علينا جميعاً بالخير واليمن والبركات موجهاً الجهاز التنفيذي للمحافظة بتكثيف حملات الرقابة لكافة الأسواق والمحال التجارية والمخابز والمطاحن ومستودعات البوتاجاز من خلال حملات دورية ومستمرة طوال أيام العيد وسحب عينات من محال بيع اللحوم والأسماك المملحة للتأكد من صلاحيتها للاستهلاك موضحاً أهمية التنسيق بين مديريات الطب البيطري والصحة والتموين لشن تلك الحملات على أن يتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين وإعدام السلع غير الصالحة حفاظاً على الصحة العامة .

وأشار المحافظ إلى التنسيق مع شركات الجملة لتدبير احتياجات المواطنين وتوفير السلع الغذائية الأساسية والضرورية من السلع والخدمات اللازمة للعيد وبالأسعار المناسبة فضلاً عن مراقبة جودة هذه السلع، مشيراً إلى تشكيل غرفة عمليات رئيسية تعمل على مدار 24 ساعة من خلال رقم الخط الساخن أو رسائل الواتس آب (01000623873) أو من خلال الرقم الأرضي لغرفة عمليات المحافظة (2135858/ 088) لتلقي أي بلاغات أو شكاوى والعمل على سرعة حلها إلى جانب التنسيق والمتابعة الدورية مع كافة الأجهزة المختصة ومتابعة وفرة السلع بالأسواق وعند استشعار أي نقص أو اختناق في السلع الغذائية يتم اتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بتعزيزها في الوقت المناسب لتحقيق التوازن والاستقرار.

وشدد المحافظ على متابعة غلق كافة المحال والمولات التجارية والمطاعم والأماكن التي تقدم الخدمات الترفيهية والمتنزهات والشواطئ والحدائق العامة فضلاً عن حظر حركة المواطنين بدءاً من الساعة 5 مساءً وحتى السادسة من صباح اليوم التالي بالاضافة إلى إيقاف وسائل النقل الجماعي وأتوبيسات الرحلات ووسائل النقل الجماعية بين المحافظات من أجل الحد من حركة المواطنين وذلك للحد من انتشار الفيروس بين المواطنين وحفاظاً على صحتهم وسلامتهم اعتباراً من يوم الأحد المقبل 24 مايو وحتى الجمعة 29 مايو طبقاً لقرارات الدولة وإجراءات منع التزاحم والاختلاط خلال أيام العيد.