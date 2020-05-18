اعتماد قواعد القبول لرياض الأطفال بالمدارس الرسمية للغات بالشرقية

اعتمد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية قواعد القبول بمرحلة رياض الأطفال بالمدارس الرسمية للغات للعام الدراسي 2020/2021 وذلك في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد لمواجهة فيروس كورونا المستجد والحد من انتشاره.

ومن جانبه أوضح رمضان عبد الحميد وكيل أول وزارة التربية والتعليم أن شروط وضوابط التقدم لمرحلة رياض الأطفال بالمدارس الرسمية للغات كالأتي :

يبدأ التقدم للمستوي الاول بمرحلة رياض الاطفال اعتبارا من 1/6/2020 وحتي 30/6/2020 ولا يجوز الاستثناء من موعد التقدم للالتحاق بالمستوي الاول لرياض الاطفال علي ان يتم الالتزام بالشروط الاتية : والحد الادني للتقدم للمستوي الاول اربع سنوات في 1/10/2020 ولا يقبل أي طفل اقل من هذا السن وسن القبول بالمستوي الاول بالمدارس الرسمية والمتميزة للغات يبدأ من أربع سنوات وحتي سن ( 29 يوم / 11 شهر / خمس سنوات ) مع عدم الاخلال بالكثافة المقررة.

كما تشمل الشروط انه " لا يجوز قبول اطفال في سن الالزام ( 6 سنوات في 1/10/2020) في فصول رياض الاطفال طبقا لقانون الطفل رقم 12 لسنة 1996م ويتم قبول الاطفال في المدارس الرسمية للغات للاكبر سنا فالاصغر وطبقا للكثافة المتاحة ولا يجوز الاستثناء من شرط السن.

و لا يجوز استثناء أي طفل من موعد التقديم للالتحاق بالمستوي الأول والالتزام بالمربع السكني لولي أمر الطفل طبقا للعنوان المدون ببطاقة الرقم القومي . وتوقيع ولي الامر علي اقرار بعدم التقدم بمدرستين رسميتين للغات في نفس الوقت وفي حالة تقدمة باكثر من مدرسة يعتبر الطلبات لاغية.

وتعتبر الادارة العليمية مربع سكني واحد لجميع المدارس الرسمية للغات التابعة لنفس ذات الادارة ويجوز توزيع المتقدمين لاقرب مدرسة في حاله وجود اماكن شاغرة وفق ترتيب السن.

ويتم توقيع ولي امر الطفل علي تعهد بوجوب سداد المصروفات الدراسية في موعد اقصاه خمسة عشر يوما من اعلان نتيجة القبول ويجب ان يجتاز الطفل المقابلة الشخصية بالمدارس الرسمية للغات.

أضاف وكيل أول وزارة التربية والتعليم ان الاوراق المطلوبة للتقديم في حاله قبول الطفل بالمدارس الرسمية للغات كالاتي :" و70 حديثة للطفل واصل شهادة ميلاد كمبيوتر للطفل وصورة بطاقة الرقم القومي لولي الامر ( الأب والأم ) و ملف التقديم لرياض الاطفال وحافظة اوراق وطابع تعليمي + طابع مهن تعليمية + طابع تنمية موارد والشهادة الصحية معتمده من مكتب التأمين الصحي التابع له محل الاقامة ملصق عليها طوابع التأمين الصحي.

أشار وكيل أول وزارة التربية والتعليم الي انه يحق للام بتقديم الأوراق المطلوبة في الحالات الاتية :وفاه الأب ( يرفق شهادة الوفاه وقرار الوصاية وصورة منها)وسفر الأب للخارج ( يرافق صورة من التوكيل الرسمي أو صورة من جواز السفر) وانفصال الوالدين ( يرفق صورة من المحكمة بالولاية التعليمية ).