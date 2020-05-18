لمواجهة كورونا.. حملات مكثفة لفض الأسواق وإزالة الإشغالات بالغربية

تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة الغربية، بالتنسيق مع الجهات التنفيذية، اليوم، من شن حملات لإزالة الإشغالات وفض التجمعات والأسواق العشوائية، على مستوى شوارع وميادين طنطا والمحلة وزفتى وكفر الزيات، ضمن إجراءات تفشي عدوى فيروس كورونا.

وأسفرت الحملات عن إزالة كافة التعديات، ورفع الإشغالات، وفض التجمعات، ورفع الباعة الجائلين من الطريق الدائري والموقف الجديد حتى محلة أبو علي.

وأكد اللواء حاتم زين العابدين رئيس مجلس مركز ومدينة المحلة، استمرار الحملات لإزالة جميع أشكال الإشغالات، للحفاظ على المظهر العام، ولتحقيق السيولة المرورية بالشوارع، إلى جانب رفع كفاءة وتجميل الشوارع والميادين بنطاق المدينة.

وأضاف "زين العابدين"، أنه تم التنبيه على الباعة الجائلين بضرورة الالتزام، وعدم التجمع لمنع انتشار العدوى بفيروس كورونا، مؤكدًا اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.