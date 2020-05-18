بـ95 مليون جنيه.. بدء مشروع لتوصيل المياه لمدينتي السلام بالسويس

عقد اللواء عبدالمجيد صقر محافظ السويس، اجتماعً، لمناقشة استكمال تنفيذ خط المياه المغذي لرافع لمدينتي السلام 1، و2.

حضر الاجتماع الدكتور عبدالله رمضان نائب المحافظ، واللواء طارق عبدالعظيم السكرتير العام للمحافظة، واللواء عبدالحميد عصمت رئيس مجلس ادارة شركة المياه والصرف الصحي لمدن القناه والوفد المرافق له، وممثلو الهيئة العربية للتصنيع، والهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي.

وناقش الاجتماع استكمال دراسة تنفيذ خط المياه المغذي لرافع مدينة السلام من رافع شمال خليج السويس المتصل من خط العاشر من رمضان بقدرة 25000 ألف متر مكعب يومي كمرحلة أولى، لحل مشكله مياه الشرب لمدينتي السلام 1 ،2 التي عانى منها أهالي المدينتين سنوات طويلة.

وخلال الاجتماع قدم استشارو المشروع بالهيئة العربية للتصنيع المخطط العام، وخط سير المشروع، والذي يُنفذ خلال 6 اشهر بتكلفة 95 مليون جنيه.

وكلف "صقر" الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، بمتابعة تنفيذ الأعمال على أن تنتهي الأعمال قبل مدة التنفيذ.