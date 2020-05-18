عبدالعال: نمر بظروف دقيقة.. والأولوية لمناقشة القوانين

قال الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، إنّ الظروف الدقيقة التي نمر بها، تتطلب منا إعطاء أولوية لمناقشة مشروعات القوانين ذات الأهمية، موضحا أنّ الوقت الحالي لا يتطلب مناقشة البيانات العاجلة المقدمة من النواب، ونتواصل مع مجلس الوزراء لحلها.

وطالب عبدالعال، النواب، خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن، بالالتزام بإجراءات التباعد الاجتماعي والمسافات الآمنة داخل القاعة، لتفادي الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19).

وتناقش الجلسة العامة اليوم، عددا من مشروعات القوانين المرتبطة بالتداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا، في مقدمتها تعديلات قانون الضريبة على الدخل.