رئيس البرلمان يعاتب نائب الإفطار الجماعي: نحن أولى الناس بالإلتزام بالقانون

أثار عدد من النواب جدلا واسعا أمس، بعد أن نظم نائب أسوان محمد سليم، مائدة إفطار جماعي لأكثر من 25 نائبا، أمام منزله بمنطقة وسط البلد، قبل أن تفض الشرطة التجمع، وتطالب النواب بمغادرة المكان.

من جانبه، علق الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، على الواقعة، قائلا: "يجب أن يكون المشرع والتنفيذي هو أول من يلتزم بالقانون، فأبشع أنواع المخالفات تلك التي يرتكبها المشرعون والتنفيذيون".

وأضاف عبدالعال، خلال الجلسة العامة للبرلمان المنعقدة الآن: "النائب محمد سليم عنده مشكلة، وأنا اعرفها كويس، مبيعرفش يتغدي لوحده، والراجل اعترف بخطئه، فأهل أسوان هم أكثر الناس التزاما بأحكام القانون".

وشدد عبدالعال، على النواب الالتزام بالإجراءات الاحتزازية، والالتزام بمسافات التباعد الاجتماعي داخل القاعة العامة للبرلمان، وعدم الالتفاف حول الوزارء.