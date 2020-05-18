توزيع 8 آلاف كرتونة غذائية على المتضررين من كورونا في الدقهلية

أعلنت جمعية الأورمان عن توزيع مساعدات غذائية على عدد من الأسر بمحافظة الدقهلية، في إطار مشاركتها في مبادرة "نتشارك هنعدى الأزمة"، والتى أطلقها صندوق "تحيا مصر" لرعاية الأسر الأولى بالرعاية والمتضررة من تداعيات فيروس كورونا المستجد.

وقال اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، إن المساعدات الغذائية التي وفرها الصندوق وستقوم الأورمان بتوزيعها شملت 8 آلاف كرتونة مواد غذائية، و5 آلاف كيلو دواجن.

وأضاف شعبان، أنه يتم التوزيع فى قرى كفر علي وميت ناجي وكفر الجوهري وجصفا يمركز ميت غمر، وقرى 38 الدرافيل وبصار والنيل وبسنديله والجزائر يمركز بلقاس، وكفر طنبول وعزبة شعبان وكفر الروك والبلامون وكفر غنام وكفر عزام والشعاله وميت غراب وشبراهور وطماى الزهايرة بمركز السنبلاوين، وقرية تاج العز الحرية وكفر سنجاب بمركز تمى الامديد، وقرية أولاد صبور بمركز المطرية بمحافظة الدقهلية، مشيرًا إلى أنه جار استكمال التوزيع لتتمكن تلك الأسر من العيش في حياة كريمة خلال تلك الظروف.

من جانبه، أكد المدير التنفيذي لصندوق "تحيا مصر"، تامر عبد الفتاح، أن مبادرة "نتشارك هنعدي الأزمة" تهدف إلى إغاثة الأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجًا بالمحافظة، مشيرًا إلى أن التعاون مع جمعية الأورمان يأتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بضرورة توحيد جهود العمل المجتمعي.