بإجرءات احترازية.. المدارس الفنية بالغربية تبدأ تسلم المشروعات البحثية

أصدر ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الغربية، اليوم، تعليماته إلى صبري الدسوقي وكيل مديرية التربية والتعليم، برفع درجة التأهب والاستعداد الكامل للبدء فى استلام المشروعات البحثية لطلاب التعليم الفني على مستوى كافة الإدارات التعليمية العشرة، بدءًا من اليوم وحتى الخميس 4 يونيو المقبل.

وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، أنه أجرى جولة تففدية لمتابعة تسليم الأبحاث بمدارس المحلة الثانوية الصناعية بنات بإدارة غرب المحلة، وطنطا الثانوية الصناعية بنات بإدارة غرب طنطا، واطمأن إلى تنظيم المقاعد والمسافات بين كل طالب وآخر بمسافة لا تقل عن متر مربع.

ووجه "حسن" بضرورة تطهير ورش كافة المرافق بالمدارس بالمطهرات قبل توافد الطلاب، والالتزام بارتداء الكمامات كإجراء احترازي، وفقًا لخطة الدولة الشاملة لحماية المواطنين من أي تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد، وشدد بضرورة التطهير عقب انتهاءها.

وباشر وكيل التعليم فعاليات تسلم المشروعات البحثية بالغربية، سواء الورقية أو الإكترونية طبقًا لتعليمات الوزارة، حيث تم تكليف عدد من مسؤولي المنصة الإلكترونية بالتعليم الفني، سواء على مستوى الإدارات أو المدارس لحل كافة المشكلات التي قد تواجه رفع الأبحاث إلكترونيًا، ويقومون بالرد المباشر على كافة التساؤلات الطلابية حيال الاستفسارات بشأن المنصة، ورفع الأبحاث الكترونيًا.

وشدد "حسن" على تنفيذ تعليمات الوزارة تمامًا، موضحًا اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المدارس المخالفة.