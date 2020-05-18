في مذكرة لرئيس البرلمان: العمال يعترضون على تعديلات قانون قطاع الأعمال

جددت نقابات عمالية عامة،رفضها للتعديلات التي قدمتها وزارة قطاع الأعمال العام على قانون قطاع الأعمال العام رقم 203 لسنة 1991، والذي أحالته اللجنة الاقتصادي لمجلس النواب منذ أيام قليلة إلى الجلسة العامة لمناقشته وإقراره.

وقالت القيادات العمالية في مذكرة أرسلتها لرئيس مجلس النواب، الدكتور علي عبدالعال، أمس الأحد، إن هذه التعديلات مخالفة للدستور والاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها مصر.

ووقع على المذكرة عدد من القيادات العمالية، وهم جبالي المراغي رئيس الإتحاد العام لنقابات عمال مصر، والأمين العام محمد وهب الله، وعبدالفتاح إبراهيم رئيس النقابة العامة للغزل والنسيج، وعبدالمنعم الجمل رئيس النقابة العامة للبناء والأخشاب، وعماد حمدي رئيس النقابة العامة للكيماويات، وخالد الفقي رئيس النقابة العامة للصناعات الهندسية، وجمال العقبي رئيس النقابة العامة للبنوك والتأمينات، وممدوح عمارة عضو النقابة العامة للكيماويات، وعضو مجلس إدارة الشركة القابضة للأدوية.

وطالب الموقعون بحوار مجتمعي مع كافة الأطراف المعنية قبل إقرار القانون، حتى يصدر محققا الاستقرار في مواقع العمل، وزيادة الإنتاج، ورفع المستوى الاقتصادي للشركات،مؤكدين على دعمهم للإنجازات والمشروعات العملاقة.

وقالت القيادات العمالية، في بيان اليوم، إنهم أرسلوا رؤيتهم ،وملاحظاتهم على القانون بهدف النقاش حولها إلى وزارة قطاع الأعمال العام برئاسة الوزير هشام توفيق في 21 يناير الماضي، وإلى اللجنة الاقتصادية برئاسة النائب أحمد سمير في مجلس النواب يوم 12 أبريل الماضي، وذلك دون جدوى، أو احترام للرأي الآخر، والذي يمثل طرفًا مهمًا من أطراف الإنتاج والعمال وهم ممثلي العمال، معلنين عن رفضهم لعدد كبير من التعديلات التي أجرتها وزارة قطاع الأعمال على القانون، لما تمثله تلك التعديلات من خطورة بالغة ستنتقص من حقوق العاملين وتؤثر على مستقبل الشركات.

وطالبت القيادات العمالية، بعودة تمثيل ممثل عن اللجنة النقابية في مجلس الإدارة، خاصة أن مقترحات "النقابات" تهدف إلى الحفاظ على المال العام وحماية الأصول، وزيادة الإنتاج.

وجاء في الملاحظات التي وردت بالمذكرة، أن التعديلات الجديدة تحرم العاملين من الاشتراك في وضع اللوائح الخاصه بهم، حيث نص مشروع تعديل القانون على استبدال عبارة "توضع اللوائح بالاشتراك مع النقابة العامة المعنية" بعبارة "توضع اللوائح بعد أخذ رأي النقابة العامة المعنية"، ما يعطي الإدارة الحق في الانفراد كليًا بوضع اللوائح، وهذا الأمر يعد مخالفًا للدستور وللاتفاقيات الدولية الموقعة عليها مصر، وسيحدث أزمة كبيرة بين صفوف العاملين.

وبحسب المذكرة، قلص مشروع القانون، بل و قضى تقريبًا على الدور النقابي نهائيًا، وذلك من خلال تقليص عدد أعضاء مجلس الإدارة المنتخبين إلى عضو أو اثنين بحد أقصى، حسب عدد أعضاء مجلس الإدارة المعنيين، كما ألغى تمثيل اللجنة النقابية بمجلس الإدارة والتي تمثل بعضو بمجلس الأدارة دون صوت معدود.

وجاء في التعديلات، أن النقابات العمالية ترى أن هذا المشروع هو مرحلة انتقالية لتحويل كافة شركات قطاع الأعمال العام الى القانون 159، حيث نص مشروع القانون على أنه إذا وصلت نسبة المساهمة في الشركات إلى 25% يتم تحويلها الى القانون 159 بدلًا من نسبه الـ 50%، وعند التحويل إلى هذا القانون لا يكون هناك مجلس إدارة منتخب، وإنما فقط اللجنه النقابية، لذا فإن المطلب الأساسي هو تمثيل رئيس اللجنة النقابية أو ممثل اللجنه النقابية بمجلس إدارة الشركة، سواء وهي قطاع أعمال عام، أو في حال نقلها إلى القانون 159، ووقتها سيكون هو الممثل الوحيد للعاملين على طاولة مجلس الإدارة.

وقالت النقابات: نعترض على هذا القانون لأنه تم دون حدوث حوار اجتماعي عليه، حتى أن الملاحظات الخاصة بنا والتي أرسلها الاتحاد العام ونقاباته العامة للسيد وزير قطاع الأعمال العام لم يتم الأخذ بأي منها.

وذكرت المذكرة أيضًا، "نعترض على المادة الخاصة بالتصفية لأنه مشروع القانون ينص على أن الشركات التي ستصل خسائرها الى كامل رأس المال، يوجب القانون الجمعية العمومية برفع رأس المال، وفى حالة عدم رفع رأس المال يتم تصفية الشركات، والاعتراض هنا يتمثل في أن هناك ما يقارب الـ 50 شركة حاليًا تصل خسائرها لكامل رأس المال، بسبب أن رؤوس أموال تلك الشركات ضعيف جدًا بالمقارنه بأصولها، وكذلك أن تلك الشركات لم يتم تطويرها أو ضخ أي أستثمارات بها منذ ما يزيد عن 40 عامًا، وأن بعضها يعمل بماكينات من ثلاثينيات وأربعينيات القرن الماضي"، مشيرة إلى أن هذه الشركات تمثل جزءًا من تاريخ مصر، وهي عصب الصناعة والإنتاج، والتي أوصى الرئيس عبدالفتاح السيسى، بتطويرها وليس تصفيتها.

وقال الموقعون في المذكرة أيضًا: نعترض على القانون لأنه يزيد المركزية للوزارة، ويتمثل ذلك في الماده الخاصة بعزل مجلس الإدارة، والتي تعطي الحق للجمعية العمومية والتي يشكلها الوزير بنفسه في عزل مجلس إدارة أي شركة قابضة أو تابعه دون ابداء أي أسباب، وهذا الأمر يعتبر زيادة في المركزية ويعتبر سلطة مطلقة.

وأشارت القيادات إلى أن الجزء الأكبر من هذه التعديلات اختص بتقليص دور العمال في الشركات، وكأنهم يريدون أن يثبتوا، أو يبرهنوا على أن سبب خسائر الشركات هم العمال وممثليهم وليست الإدارات، والتي تملك الأغلبية في مجلس الإدارة لاتخاذ القرار منذ صدور قانون قطاع الاعمال العام لسنه 1991 وقبل ذلك.