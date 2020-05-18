المالية: بدأنا هيكلة مصلحتي الضريبة على المبيعات و"العامة"

قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إنّ الوزارة بدأت فعليا مشروع دمج مصلحتي الضريبة على المبيعات والضريبة العامة في هيكل واحد، لتطوير الإدارة الضريبية، فضلا عن أنّنا بصدد الانتهاء من تعديل قانون الضريبة على الدخل والقيمة المضافة، وتطبيق الفاتورة الإلكترونية أول يوليو المقبل.

وأضاف خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن: "نعمل على تبسيط وتقصير الإجرءات الضريبية في مشروع قانون الإجرءات الضريبية الموحد، الذي تقدمت به الحكومة إلى البرلمان، وجار ميكنة الإدرات الضريبية"، لافتا إلى أنّ التصور العام سيكون جاهزا في 2021، ومضمونه تسهيل وتبسيط الإجرءات والنظام الإلكتروني.