السفارة المصرية بالكويت: نتواصل مع السلطات لحل مشكلة السائق العالق

كشفت سفارة مصر لدى الكويت، عن تواصلها مع السلطات الكويتية، لحل مشكلة مواطن مصري يعمل سائقا لشاحنة، عالقا بين الكويت والسعودية منذ نحو 63 يوما.

وأكد مصدر مطلع بالسفارة، اليوم، متابعة البعثة الدبلوماسية لحالة المواطن العالق، موضحا أنه كان من بين مجموعة تضم 13 حالة من سائقي الشاحنات الذين علقوا بين الحدود الكويتية السعودية، عقب الإجراءات الاحترازية التى تم اتخاذها في إطار جهود الدولتين لاحتواء فيروس كورونا المستجد، فى شهر مارس الماضي.

وأضاف المصدر، أنه تمت مخاطبة السلطات الكويتية بشأنهم فى حينه، كما قامت السفارة بالتواصل مع القنصلية العامة لمصر بالرياض لمساعدتهم، وأسفرت هذه الاتصالات حينها عن عودة 12 حالة عبر الأردن، فيما بقى المواطن المذكور، ولم يذهب إلى الأردن لأسباب خاصة به.

ومن حانبه، أعرب السائق المصري العالق عادل محمد السيد سليم المسلمي، في اتصال هاتفي من على الحدود الكويتية السعودية، عن شكره للسفارة المصرية لدى الكويت، وجهودها في حل أزمته، مشيرا إلى أنه تلقى اتصالا هاتفيا من أحد مسؤولي السفارة المصرية، والذي أكد له استمرار التواصل مع السلطات لحل مشكلته.

وأوضح أنه يعمل سائقا على شاحنة كويتية، وأنه دخل إلى الكويت بتأشيرة زيارة، بسيارة شحن كويتية في فبراير الماضي، محملة ببضائع من مصر، وعقب تفريغها، حمل السيارة ببعض الأثاث لنقله إلى مصر، نظرا لأن السيارة كويتية، ولا يجوز خروجها من البلاد دون حمولة، لكنه عندما توجه للسعودية، لم يتمكن من الدخول بسبب عدد من الإجراءات، كما أنه لم يتمكن من العودة إلى الكويت، لانتهاء صلاحية تأشيرة الزيارة الخاصة به، فأصبح عالقا بين حدود البلدين، لافتا الى أن عددا من زملائه توجهوا إلى الأردن، للسفر منها إلى مصر، لكنه لم يتمكن من الذهاب برفقتهم لأسباب خاصة به.

وأضاف "المسلمي"، أن مدير عام المنافذ البرية بالكويت العميد إياد الحداد، أمر الليلة الماضية باستقباله داخل منفذ السالمي الحدودي، وتقديم سبل الإعاشة الكريمة له، لحين إنهاء إجراءات دخوله لمنفذ الرقعي السعودي.

وأعرب المواطن المصري، عن خالص شكره للسلطات الكويتية على حسن الاستقبال، خاصة وأنه قد تم تسكينه في غرفة فردية مكيفة، وتقديم كافة سبل العيش الكريم له، مناشدا في الوقت نفسه نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الكويتي أنس الصالح، منحة تأشيرة دخول استثنائية إلى الكويت، حتى يتمكن من السفر إلى مصر.

وكان مقطع فيديو قد تم تداوله على نطاق واسع، على منصات التواصل الاجتماعي، لمصري يعمل سائق شاحنة، عالقا بين الكويت والسعودية، لوجود مشكلة في دخوله إلى الأردن، وإغلاق منافذ أخرى يمكن أن يدخل منها إلى مصر، وبقائه في الصحراء لأكثر من 63 يوما.