حظك اليوم الثلاثاء 19-5-2020 على الصعيد المهني والعاطفي

يحرص الكثيرين من المهتمين بعلم الأبراج على مطالعة الحظ اليومي الخاص بهم، حيث تنقسم الأبراج إلى 4 مجموعات وهي "الأبراج المائية، الأبراج الهوائية، الأبراج الترابية، الأبراج النارية"، وتقدم "الوطن" استمرارًا للخدمات التي تقدمها لقرائها حظك اليوم على الصعيد المهني والعاطفي وفقًا لتوقعات خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد.

حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد المهني

عطارد في منزل العلاقات ويساعدك ذلك على التفاوض واتخاذ قرارات سليمة.

حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد العاطفي

القمر في برجك يجعلك مبهرا وتلفت النظر بسهولة وتنجح في السيطرة على الجنس الآخر بما تملك من روح ودودة.

ومن أبرز مشاهير برج الحمل الفنان الراحل عمر الشريف، ويوافق تاريخ ميلاده 10 أبريل.

حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد المهني

اليوم تنصحك الأفلاك بأن تتقدم بهدوء ولا تتعجل الأمور ويجب أن تهتم براحة أعصابك ولا تعلن خططك.

حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد العاطفي

القمر في منزلك الثاني عشر ومن المهم ألا تتبرع بالحديث عن أخبارك وعليك أن تحافظ على الأسرار لتكون موضع ثقة للآخرين.

ومن أبرز مشاهير برج الثور الفنانة نانسي عجرم، ويوافق تاريخ ميلادها 16 مايو.

حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد المهني

القمر في منزل الأصدقاء وقد تتلقى كلمات مشجعة من المخلصين ويوجهونك إلى الطريق الصحيح.

حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد العاطفي

قد تجمعك اليوم بالأحباب مصالح مشتركة ويسهمون في مساعدتك وإسعادك.

ومن أبرز مشاهير برج الجوزاء الفنان أحمد مكي، ويوافق تاريخ ميلاده 19 يونيو.

حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد المهني

القمر في وضع معاكس مما يجعلك تمر بفترة دقيقة تتطلب منك الانتباه والتحرك بحذر.. احترس من المغامرة والتسرع.

حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد العاطفي

اليوم تبدو متعطشا للتغيير، لكن الوقت غير ملائم لذلك.

ومن أبرز مشاهير برج السرطان الفنانة نيكول سابا، ويوافق تاريخ ميلادها 26 يونيو.

حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد المهني

القمر في منزل الحظ وتجد متعتك اليوم في الاطلاع والتطور وتجد نفسك مستعدا للمعرفة.العذراء

حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد العاطفي

عطارد بمنزل الأصدقاء يمنحك عقلا ساطعا ومخيلة يقظة ويجعلك ذلك ملهما، تنظر للعالم من زاوية جديدة تساعدك على التفهم.

ومن أبرز مشاهير برج الأسد الفنانة نجاة الصغيرة، ويوافق تاريخ ميلادها 11 أغسطس.

حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد المهني

القمر في منزل المدخرات يمدك بكل الأفكار المربحة وبكل الوسائل لتنمية أعمالك وأموالك.

حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد العاطفي

تميل للتصرف بنضج ومرونة مما يسهل عليك أمورا كثيرة وتتعامل بمنطق العدل وتطلب أن تُعامل بالمثل.

ومن أبرز مشاهير برج العذراء الكاتبة أجاثا كريستي، ويوافق تاريخ ميلادها 15 سبتمبر.

حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد المهني

حافظ على صورتك الإيجابية وانتبه لحقوقك واعتمد المنطق والهدوء في حديثك إذا أردت أن تحقق إصلاحا.

حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد العاطفي

إذا كنت متزوجا أنت بحاجة اليوم لشيء من المرونة في التعامل مع شريك حياتك.

ومن أبرز مشاهير برج الميزان الفنان عمرو دياب، ويوافق تاريخ ميلاده 11 أكتوبر.

حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد المهني

تعتمد اليوم على قوة ملاحظتك لكل صغيرة وكبيرة وتقوم بإنجاز مؤثر وقوي.

حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد العاطفي

ومن أبرز مشاهير برج العقرب الفنانة إليسا، ويوافق تاريخ ميلادها 27 أكتوبر.

القمر في منزلك السادس يدفعك للتركيز على القيام بواجباتك تجاه الأهل والأحباب.

حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد المهني

تتحرر اليوم من بعض الضغوط وترتفع معنوياتك وتعمل بحماس.

حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد العاطفي

القمر في منزل الحب يملأ قلبك بالرومانسية.. انطلق اليوم وافتح عينيك وقلبك للحب.

ومن أبرز مشاهير برج القوس الفنان محمد فؤاد، ويوافق تاريخ ميلاده 20 ديسمبر.

حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد المهني

القمر في وضع معاكس وتنصحك الأفلاك ألا تعرّض نفسك لحدوث سوء تفاهم مع المحيطين بك.

حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد العاطفي

الوضع الفلكي دقيق وقد يتعكر مزاجك قليلا ومع ذلك تجد دعما يرضيك.

ومن أبرز مشاهير برج الجدي الفنانة درة، ويوافق تاريخ ميلادها 13 يناير.

حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد المهني

الوضع الفلكي داعم ويمدك بالقدرة على الإقناع وتُحسن التفاهم مع من حولك.

حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد العاطفي

القمر في منزل العلاقات يساعدك اليوم على التعامل بلباقة وتجد الكلمات المناسبة لكل موقف.

ومن أبرز مشاهير برج الدلو الفنانة شاكيرا، ويوافق تاريخ ميلادها 2 فبراير.

حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد المهني

القمر في منزلك الثاني.. تأنَّ اليوم وكن حذرا في إدارة القضايا المهنية والمالية.

حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد العاطفي

الشمس بمنزل العلاقات تمنحك حدسا صائبا وينفعك ذلك في تحديد اتجاهك.

ومن أبرز مشاهير برج الحوت الفنانة دينا الشربيني، ويوافق تاريخ ميلادها 17 مارس.