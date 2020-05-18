الفلاحين: إيقاف العمل بقانون بضريبة الأطيان هدية من الرئيس لنا

أشاد الحاج حسين عبدالرحمن أبوصدام نقيب عام الفلاحين، بمد وقف العمل بقانون ضريبة الاطيان الزراعية رقم 113 لعام 1939 لعامين مقبلين، والذي توقف العمل به بناء على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي في أول أغسطس 2017 لمدة 3 سنوات، بالقانون رقم 143 لعام 2017 لتخفيف الأعباء المالية عن الفلاحين.

وأضاف أبوصدام، أنّ توجيه القيادة السياسية بتخفيف الأعباء الضريبية والمالية، ومد وقف العمل بقانون ضريبة الأطيان الزراعية، في ظل تفشي وباء كورونا، اعتبروه الفلاحون هدية الرئيس لهم بمناسبة عيد الفطر المبارك، خاصة أنّ مدّ الوقف جاء قبل أيام من عيد الفطر المبارك.

وأوضح عبدالرحمن أنّه يبعث برسالة شكر وتقدير بالأصالة عن نفسه وعن جموع فلاحين مصر، للرئيس عبدالفتاح السيسي لهذا الإجراء المهم الذي أسعد جموع الفلاحين وخفف عنهم الأعباء المالية، في ظل تدني الحالة المادية لديهم، وتحفيزا لهم لمواصلة الإنتاج الزراعي.

وتابع نقيب عام الفلاحين، أنّ القانون الجديد بمد وقف إيقاف العمل بأحكام القانون رقم 113 لسنة 1939، الخاص بضريبة الأطيان الزراعية لمدة عامين مقبلين، تبدأ من اليوم التالي لتاريخ انتهاء مدة الوقف الحالية المنصوص عليها في القانون رقم 143 لعام 2017، ولا تدخل فترة مد الوقف في حساب مدة تقادم الضريبة المستحقة.