أول حفل رمضاني افتراضي لمؤسسة خيرية مصرية يحمل رسالة "تفاؤل"

"صباحكم أمل و تفاؤل.. ما تنسوش النهارده تتفرجوا علينا على صفحتنا على فيسبوك. هنحتفل مع بعض برمضان رغم المسافات. أغنية وعرض رقص معاصر وونسة ومحبة.."، عبارة أرسلتها الدكتورة هنا أبو الغار، رئيسة مجلس أمناء مؤسسة بناتي لرعاية أطفال الشوارع، لأصدقاء المؤسسة وداعميها الذين اعتادوا حضور إفطارها السنوي منذ نحو 11 عاما، لمتابعة أول حفل رمضاني افتراضي لمؤسسة خيرية مصرية، في إطار الإجراءات الاحترازية التي فرضها فيروس كورونا.

بعد الموعد المحدد بدقائق، كانت "أبو الغار"، تُلقي بالفعل كلمة الحفل الافتتاحية عبر فيديو مُسجل على صفحة المؤسسة على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، قائلة: "السنة دي أول سنة من 2009 ما نفطرش سوا في بناتي من صنع إيدين بناتنا وولادنا"، موجهة الشكر للعاملين في المؤسسة والبنات والأولاد الذين ترعاهم "لأنهم تعاونوا معانا جدا وتفهموا إن الظروف اتغيرت وإن المخاطر اللي حصلت في الفترة الأخيرة، فرضت علينا تغييرا في أسلوب حياتنا داخل المؤسسة وفي نظام عملنا، وكلهم ساعدونا، عشان نقدر نعمل التوازن المطلوب ما بين الأمان للموظفين والأطفال، واستمرار الأنشطة التعليمية والترفيهية والفنية والتأهيل النفسي".

وأضافت: "لأن الرسالة اللي اتعلمها العالم من المحنة اللي فاتت هي رسالة تضامن، ولأن بناتي قائمة على التضامن، فإحنا النهارده عايزين نبعتلكم رسالة بهجة، وبنهديكم أغنية وعرض البنات اتمرنوا عليه، باتباع تعليمات التباعد، نتمنى تعجبكم، وتعوضكم عن الفطار بتاع كل سنة، وإن شاء الله السنة الجاية نكون متجمعين في بناتي وما نتفرقش أبدا، وكل سنة وانتم طيبين ورمضان كريم".

وتماشيا مع "رسالة التضامن" التي تحدثت عنها رئيسة مجلس أمناء المؤسسة، غنا كورال مؤسسة بناتي المكون من 6 فتيات من بنات المؤسسة، أغنية محمد منير "مدد يا رسول الله"، من تدريب وتوزيع الموسيقار أحمد رمضان عبد الفتاح، وعزف على القانون للفنان يحيى رمضان، والتي تبعث كلماتها برسائل تضامن وعدل ومساواة أيضا، كما تؤكد أبو الغار، وكما يبدو من كلمات الأغنية: "مدد.. مدد.. مدد.. مدد.. مدد يا رسول.. أقسمت بالفرقان وبسورة الإنسان.. العدل في الميزان.. لكل خلق الله.. أقسمت بالإسراء وبراءة العذراء.. الدم كل سواء.. حرام بأمر الله".

بعد ذلك جاء عرض الرقص المعاصر، ليبعث برسائل أخرى، حول أهمية التباعد الاجتماعي وعدم التلامس، التزاما بالإجراءت الوقائية ضد كورونا، وفي نفس الوقت تمضية الوقت بشكل إيجابي وممارسة أنشطة رياضية تحت أشعة الشمس في الهواء الطلق، بما يعزز الصحة البدنية والنفسية للأطفال، حسبما تؤكد رئيس مجلس أمناء المؤسسة.

وعن كواليس الإعداد للحفل، تقول "أبو الغار"، وهي أستاذ لطب الأطفال بجامعة القاهرة، لـ"الوطن": "كنا حريصين أن يتم كل شيء وفقا لاحترام قواعد التباعد الاجتماعي، والـ6 بنات اللي غنوا، كل واحدة غنت لوحدها، واتجمع التسجيل، ولما عملوا البروفات كانت في أوضه كبيرة جدا، وفيها الـ6 بنات والمدرب وبينهم مسافات واسعة جدا، أما بالنسبة لعرض الرقص المعاصر فكان رسالته إننا نقدر نتواصل من غير تلامس، وإن من المهم لصحة الناس إنهم يخرجوا في الشمس والهواء مع المحافظة على التباعد، وذلك لإخراج طاقة الأطفال والتغلب على التوتر الموجود في البيوت والذي نراه الآن في العيادات".

تتذكر أبوالغار، أول إفطار رمضاني للمؤسسة في عامها الأول، قبل 11 عاما، والذي كان يضم عددا محدودا من المؤسسين، وأطفالهم، وأحد المتبرعين، وبعض الأطفال التي بدأت المؤسسة ترعاهم وقتها، وتقارنه بإفطارها الرمضاني في العام السابق والذي حضره 700 فرد من أطفال المؤسسة والعاملين بها والداعمين لها، بعد أن تطور نشاطها، نتيجة لعمل مؤسسي جماعي، ليشمل 200 بنت يعيشن إقامة داخل المؤسسة و1500 أسرة تتابعها وتساعدها المؤسسة شهريا لمنع تعرض أطفالهم للمخاطر، فضلا عن 5 آلاف أسرة تم التعامل معهم على مدار عمر المؤسسة.

وإذا كان حفل الإفطار الرمضاني الذي كانت تواظب عليه "بناتي" في السنوات الماضية بمقرها بمدينة "هرم سيتي"، والذي كان يعده بالكامل، أطفال المؤسسة، سواء من حيث الطعام، أو من حيث العروض الفنية، والذي "كان وسيلة يتعلمون من خلالها أيضا العطاء، وفرصة لتوجيه الشكر لكل من دعموهم من أعضاء مجلس أمناء المؤسسة والمتبرعين لها" حسبما توضح أبو الغار، فقد جاء الحفل الافتراضي الذي أقامته المؤسسة هذا العام، عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ليؤكد على نفس المعاني، انتظارا لانحسار جائحة كورونا، وعودة التواصل الاجتماعي المباشر العام المقبل"، حسبما يأمل القائمون على المؤسسة.