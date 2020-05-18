رئيس الوزراء الروسي يعود للعمل بعد تعافيه من كورونا

عاد رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين، اليوم، إلى عمله بعد تعافيه من إصابته بفيروس كورونا المستجد.

ونقلت وكالة أنباء "إنترفاكس" الروسية عنه القول إن نحو ثلث مناطق روسيا مستعدة لرفع فوري لتدابير الإغلاق التي كان تم فرضها للسيطرة على انتشار الفيروس.

وأوضح أن هذا أصبح ممكناً بعد تراجع معدلات انتشار العدوى فيها خلال الأيام القليلة الماضية.

وكان ميشوستين قد أصيب بالفيروس إلى جانب كل من ديمتري بيسكوف المتحدث باسم الرئيس فلاديمير بوتين ووزراء العلوم والثقافة والبناء.

وصرح بيسكوف اليوم أنه لا يزال يتلقى العلاج. وقد تعافى وزيرا الثقافة والعلوم وعادا للعمل بالفعل.

وأبلغت روسيا اليوم عن 8926 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، مما يرفع عدد الحالات هناك إلى 290678.

وبحسب وكالة "رويترز" للأنباء، فقد جاءت الزيادة اليومية في الحالات أقل من عشرة آلاف لليوم الثالث على التوالي، وهو رقم تجاوزته الإصابات اليومية معظم شهر مايو.

وقال مركز إدارة مكافحة فيروس كورونا في روسيا إن 91 توفوا ليرتفع عدد الوفيات إلى 2722.