"لا رهان على وعي الأوروبين".. القارة العجوز تتظاهر بسبب كورونا

في وقت تسعى فيه حكومات العالم أجمع لاتخاذ إجراءات وقائية للتصدي لوباء كورونا المستجد، شهدت عدة مدن أوروبية تظاهرات مناهضة للقيود والاجراءات الاحترازية، في مشاهد تضرب بكل النصائح الطبية عرض الحائط مما دعا الشرطة للقبض على البعض منهم نظرا لعدم مراعاة قواعد التباعد الاجتماعي.

ألمانيا.. الآلاف يتظاهرون احتجاجا على قيود كورونا

قالت الشرطة ومنظمون إن آلاف الألمان خرجوا إلى الشوارع في أنحاء البلاد، للاحتجاج على القيود التي تفرضها الحكومة لاحتواء فيروس كورونا.

وسجلت ألمانيا عدد وفيات أقل مقارنة بمعظم جيرانها وخففت الحكومة بالفعل بعض القيود، لكن زادت الاحتجاجات ضد الإجراءات التي تصر المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل على ضرورتها لإبطاء انتشار الفيروس، وملأ المتظاهرون الشوارع للعطلة الأسبوعية الثانية على التوالي.

ونظم محتجون مظاهرات في عدة مواقع في العاصمة برلين وولاية براندنبرغ المحيطة بها، وتتوقع الشرطة تظاهر نحو 5 آلاف في مدينة شتوتغارت، كما طلب منظمون من سلطات مدينة ميونيخ الإذن لتنظيم احتجاج يشارك فيه أكثر من 10 آلاف شخص.

طهاة إيطاليون يتظاهرون لرفض إعادة فتح مطاعهم في ظل إجراءات الحظر

خرج متظاهرون إيطاليون في تظاهرات احتجاجية أدت إلى القبض على بعضهم، حيث رفض طهاة في إيطاليا إعادة فتح مطاعهم في ظل إجراءات الحظر

بريطانيا مواطنون لا يعرفون التباعد الاجتماعي

في وقت تراهن فيه حكومات العالم على وعي المواطنين ألقت الشرطة البريطانية القبض على عشرات الأشخاص لرفضهم الخضوع لقواعد التباعد الاجتماعي في اول عطلة لنهاية الاسبوع.

إسبانيا مطالبات باستقالة الحكومة

طالب محتجون في إسبانيا باستقالة الحكومة بسبب تراجع الاقتصاد، وتجمع العشرات في شوراع العاصمة الاسبانية مدريد مطالبين باستقالة الحكومة بسبب التداعيات الاقتصادية التي نشبت في جميع انحاء اسبانيا اثر الفروس المستجد داعيين الي انقاذ الاقتصاد.