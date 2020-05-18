سحب رخصة 27 سيارة أجرة لعدم التزام السائقين بارتداء الكمامة بالشرقية

أمر الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، اليوم، بسحب رخصة 27 سيارة أجرة لعدم التزام سائقيها بارتداء الكمامة الواقية، وطلب توقيع الغرامة المالية عليهم فورا.

وأكد المحافظ على تواجد لجان متابعة مستمرة بالمواقف والطرق الرئيسية لمتابعه تعقيم المواقف والسيارات قبل خروجها وبعد دخولها للمواقف، والتأكد من ارتداء السائقين والركاب الكمامة الواقية قبل تحرك السيارات، وتحرير محاضر للمخالفين، وسحب الرخص، وتحصيل الغرامة المالية المقررة بالتنسيق مع إدارة المرور، حرصا على عدم الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

ونبه المحافظ على رؤساء المراكز والمدن بالمرور اليومي على المواقف، والتأكد من التزام السائقين بارتداء الكمامة وتعقيم السيارات قبل تحركها بين المدن.