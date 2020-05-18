رئيس "اتصالات البرلمان": تسجيل 18 إصابة جديدة بكورونا في القليوبية

قال النائب أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالبرلمان، إنه لا صحة للشائعات المنتشرة الخاصة بتزايد أعداد المصابين بفيروس كورونا المستجد في القليوبية، مؤكدا أن المحافظة سجلت حتى اليوم حتى الآن 18 حالة إيجابية ظهرت نتائجها.

وأضاف بدوي، في بيان له على صفحة "فيس بوك"، أن الحالات حالتين بمركز طوخ لموظف ومقيم طنط الجزيرة، وربة منزل ومقيمة قرية الدير وحالتين يمركز بنها لربة منزل بقرية ورورة وعامل بالرملة وحالتين لموظف بكفرشكر شارع جمال عبدالناصر وعامل المنشأة الكبري وحالتين القناطر لربة منزل شارع نهضة مصر القناطر وسيدة من قرنفيل و3 حالات ربة منزل زاوية النجار قليوب وحالة لسيدة طنان وحالة عامل ميت نما وحالتين بالعبور لإخصائية اجتماعية منطقة إيجيكو العبور، وموظف مقيم إسكان الشباب، و3 حالات لموظف مقيم بهتيم داير الناحية، وعامل عزبة عثمان شارع عمربن الخطاب، وربة منزل شارع الإنتاج شبرا أول وحالتين لربة منزل وعامل الخصوص.