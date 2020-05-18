البرلمان يرفع جلساته لـ 7 يونيو المقبل

أنهى مجلس النواب جلسته البرلمانية، بعد أن استمرت لنحو يزيد عن 5 ساعات، وأعلن الدكتور على عبد العال رئيس المجلس، أن المجلس سيعاود الانعقاد يوم الأحد 7 يونيو المقبل.

طالب "عبد العال "النواب بالالتزام بقرارات الحكومة التى وضعت فى الاساس لمواجهة جائحة فيروس كورونا ،كما وجه التهنئة إلى الآمة الإسلامية بقرب حلول عيد الفطر المبارك .وقال "تقبل الله منكم الصلاة والصيام ".

وكان المجلس قد وافق من حيث المبدأ على تعديلات قانون قطاع الاعمال العام ..وقال الدكتور "عبد العال "فى نهاية الجلسة :معايا ناس لازم تروح بيوتها ولذلك نكتفى بهذا القدر من المناقشات .